Im Lufttaxi in die City

Airbus Vahana Das Lufttaxi-Konzept von Airbus erinnert an ein Cockpit auf Kufen mit Propellern vorne und hinten. (Foto: AP)

Zu den größten Problemen zählt die Suche nach ausdauernden Batterien, die nicht viel wiegen. Derzeit verfügbare Batterien könnten ein fliegendes Taxi nach Einschätzung von Experten vermutlich 15 bis 30 Minuten in der Luft halten. Das wäre für die meisten Pendlerstrecken wohl zu wenig.

Die Lärmbelästigung ist ein weiterer Faktor. Sie darf nicht zu hoch sein, denn Start und Landung wären meist in Wohngebieten. Für einen Ansturm von Fluggeräten in der Rushhour müssten in Innenstädten ausreichend Landeplätze zur Verfügung stehen.

Und natürlich müsste die Überwachung des bodennahen Luftraums funktionieren. „Es ist klar, dass das existierende Luftfahrtkontrollsystem sich nicht an die Frequenz in geringer Flughöhe anpassen lässt, von der hier die Rede ist“, erklärt John Hansman vom Massachusetts Institute of Technology. Er glaubt, dass die Entwicklung eines Flugtaxis in absehbarer Zeit zu schaffen ist.

„Es ist gar keine Frage, dass wir das Fahrzeug bauen können“, so Hansman. „Die große Herausforderung ist, ob wir ein Fahrzeug bauen können, das an den Orten zugelassen würde, wo die Menschen es nutzen wollen.“

Das wären nach Ansicht der Experten vor allem große Städte. Die Unternehmen im Wettrennen um das erste fliegende Auto haben ein riesiges Marktpotenzial vor Augen: Menschen, die vom Rand einer Metropole in die City gelangen möchten, unbelastet von Staus und Zeitnot. Eine Vision sind Ein- bis Zwei-Personen-Taxis, die ihre Passagiere auf die Dächer von Bürogebäuden bringen, wo sie dann entspannt den Lift zum Arbeitsplatz nehmen können.

Der Online-Transport-Vermittler Uber hat bereits Interesse angemeldet. Sein Unternehmen wolle „ein Katalysator“ bei der Entwicklung eines Lufttaxis sein, sagt Projektmanager Nikhil Goel.

Was ein solches Transportmittel kosten würde, dazu gibt es noch keine Aussagen. Während einige für die kommerzielle Nutzung designt werden, sind andere auf den privaten Gebrauch ausgerichtet. Bei hoher Nachfrage, so die Kalkulation, könnte das Flugauto schließlich in Massenproduktion gehen und sogar zu einem erschwinglichen Preis angeboten werden.