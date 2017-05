Fakten statt Meinungen

Inhalt einer Insektenfalle Ei, Larve, Flügelfetzen – mit solchen Bausteinen lassen sich im Labor Arten identifizieren. (Foto: dpa)

Kein Wunder also, dass Barcoding immer gefragter wird – auch aus kommerzieller Sicht. Und weil da die Wissenschaft an ihre Grenzen stößt, haben Morinière und Tänzler das Unternehmen Advanced Identification Methods (AIM) gegründet. Noch sind sie in den Räumen der Zoologischen Staatssammlung München, wo sie unter der Regie von Professor Haszprunar mit der Anwendung begonnen haben. Aber in den kommenden Jahren wollen sie komplett selbstständig werden und DNA-Barcoding für jedermann anbieten.

Nationalparks, Naturkundemuseen und Unis gehören zu ihren Kunden, wie Morinière sagt. Sie lassen beispielsweise die Artenvielfalt vor Ort bestimmen. Mit Fallen in verschiedenen Regionen kann die Ausbreitung neuer Arten verfolgt werden. Aber die Experten haben auch schon für einen Camembert-Hersteller, der Larven im Käse entdeckte, herausgefunden, an welcher Stelle der Kühlkette eine Lücke war.

Als weitere mögliche Nutzer sieht Morinière Bauern, die Eier auf Tomaten finden und schnell wissen müssen, ob die Miniermotte sich ausbreitet. Vertreiber von teurem Fisch etwa für Sushi könnten ihre Lieferanten überprüfen. Und auch Privatleute, die bei Getier in der Küche vorher klären wollen, ob der Kammerjäger anrücken muss, könnten auf Barcoding zurückgreifen.

Infrastruktur für die Forschung

Je nach Umfang der Analyse und Qualität der Probe kassiert das Unternehmen 35 bis 200 Euro. Am Ende gibt es zur genauen Auswertung auch Handlungsempfehlungen. Mit dem vorhandenen Genmaterial können die Biologen zudem bestimmen, aus welcher Population ein Tier stammt – ob also etwa die Forelle angeblich aus österreichischer Zucht vielleicht ein Fake ist.

Anfangs hatte DNA-Barcoding einen schweren Stand, wie Haszprunar sagt. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft sei das nicht Forschung genug gewesen. „Das ist ja auch nicht Forschung, sondern Infrastruktur für Forschung.“ Für das bayerische Projekt hat er mittlerweile 1,5 Millionen Euro von der Staatsregierung bekommen. Die Bonner Kollegen hätten Geld beim Bundesforschungsministerium locker gemacht. Auch im Bundestag ist DNA-Barcoding nun Thema.

Lebensmittelkontrolle, der Zoll, aber auch Gutachter vor Gericht könnten kostengünstig profitieren, wirbt Haszprunar für die Methode. Und im Vergleich zur herkömmlichen Taxonomie sieht er einen weiteren Vorteil: „Wir haben nicht mehr nur Meinungen, sondern Fakten.“