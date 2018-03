 Genie und brillanter Wissenschaftler: Stephen Hawking wird in Westminster Abbey beigesetzt

Der kürzlich verstorbene Physiker Hawking soll in der Londoner Kirche seine letzte Ruhe finden – neben einer anderen Legende seines Fachs.

Der Physiker starb vergangene Woche im Alter von 76 Jahren. (Foto: AFP) Stephen Hawking

CambridgeDer Astrophysiker Stephen Hawking wird in der Londoner Westminster Abbey bestattet. Seine Asche werde in der Nähe des Grabs des Gelehrten Isaac Newton beigesetzt, teilte am Dienstag Dekan John Hall mit. Dies sei im Rahmen eines Gottesdienstes später im Jahr geplant. Das Genie Hawking war am vergangenen Mittwoch im Alter von 76 Jahren in Cambridge gestorben.

Newton wurde 1727 in der Kirche beigesetzt. Dort in der Nähe ist auch das Grab des Naturforschers Charles Darwin (1809-1882). Hawking wurde 1979 Professor für Mathematik in Cambridge. Er hatte dort mehr als 30 Jahre lang den renommierten Lucasischen Lehrstuhl für Mathematik inne - und stand damit in Newtons Nachfolge.

Die Trauerfeier für Hawking, der Theorien zum Ursprung des Kosmos und zu Schwarzen Löchern entwickelte, soll in der Universitätsstadt Cambridge stattfinden. Sie ist in der Kirche St. Mary's am 31. März ab 15 Uhr (MESZ) geplant, wie Hawkings Familie mitteilte. Neben Verwandten und Freunden seien auch Kollegen eingeladen.

„In meinem Kopf bin ich frei“ Schwerelos während eines Parabelflugs im Jahr 2007 1 von 12 „Auch wenn ich mich nicht bewegen kann und durch einen Computer sprechen muss, in meinem Kopf bin ich frei.“ (Foto: dpa) Über Schwarze Löcher 2 von 12 „Einstein lag falsch, als er sagte: ,Gott würfelt nicht‘. Er hat die Würfel manchmal nur dorthin geworfen, wo wir sie nicht sehen.“ Über Außerirdische 3 von 12 „Wenn Aliens uns jemals besuchen sollten, denke ich, ist das Ergebnis so wie bei Christopher Columbus und seiner ersten Ankunft in Amerika – was nicht sonderlich gut für die amerikanischen Ureinwohner ausgegangen ist.“ (Foto: dpa) Über das Universum 4 von 12 „Mein Ziel ist einfach. Es ist das vollständige Verstehen des Universums – warum es so ist, wie es ist, und warum es überhaupt existiert.“ 2008 mit Papst Benedikt XVI im Vatikan 5 von 12 „Wenn wir eine komplette Theorie haben, können wir die Gedanken Gottes verstehen.“ (Foto: dpa) Über den Ursprung des Universums 6 von 12 „Ich bin der Ansicht, dass wir alle, nicht nur die theoretischen Physiker, gern wissen wollen, woher wir kommen.“ (Foto: dpa) Über den Tod 7 von 12 „Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe es aber auch nicht eilig.“ (Foto: dpa)

St. Mary's ist eine Kirche der Universität Cambridge und nur einen Steinwurf von dem College entfernt, in dem Hawking mehr als 50 Jahre lang gewirkt hat. Aus diesem Grund hätten sie sich entschieden, die Trauerfeier „in der Stadt, die er so sehr geliebt hat, und die ihn liebte“, abzuhalten, erklärten seine Kinder Lucy, Robert und Tim.

Die Trauerfeier wird der Familie zufolge so gestaltet sein, dass sie sowohl Gläubigen als auch nicht-religiösen Menschen gerecht wird. Hawking war Atheist und hat nie an ein Leben nach dem Tod geglaubt.

Das Astrophysik-Genie litt an der unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose). Bereits seit Jahrzehnten war er fast völlig bewegungsunfähig und saß im Rollstuhl. Nicht nur Wissenschaftler schätzten Hawking. Sein 1988 erschienenes Buch „Eine kurze Geschichte der Zeit“ machte ihn weltweit bekannt.