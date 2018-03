Gletschermumie im Museum Ötzi im Ausstellungsstress

Rosalia Lombardo – die schönste Mumie der Welt

Rosalia Lombardo sieht aus wie ein schlafendes kleines Mädchen. Doch die kaum Zweijährige fiel Anfang des 20. Jahrhunderts der Spanischen Grippe zum Opfer. Bevor sie in ihrem Glassarg beigesetzt wurde, wendete der Einbalsamierer Alfredo Salafia seine gesamte Kunst auf, um ihren Körper perfekt zu konservieren. Welches Geheimrezept er dabei verfolgte, war lange Zeit ein Rätsel.

"Ich habe seit 1999 nach der Lösung des Geheimnisses von Rosalia geforscht", erklärt der Mumienforscher Dario Piombino-Mascali. Im Nachlass von Salafia wurde er schließlich fündig: Der Körper der Kleinen wurde mit einer Lösung aus Glyzerin, Alkohol mit Salizylsäure sowie mit Chlorid und Zinksulfat gesättigtem Formalin durchspült. In Äther gelöstes Wachs half Salafia, die Gesichtszüge zu modellieren. Rosalia ruht heute in der Kapuzinergruft in Palermo.