Feuer und Schwefel

Diesen Schwefel, so die Hypothese, setzte die Lava frei und transportierte ihn in die Stratosphäre, wo das Element in Form kleiner Tröpfchen eine helle, das Sonnenlicht reflektierende Schicht bildete – eben jenes Verfahren, das heute von manchen Fachleuten zur Minderung der globalen Erwärmung vorgeschlagen wird.

Die Franklin-Flutbasalte lagen zu jener Zeit nahe dem Äquator, so dass die kühlende Schicht gerade jenen Teil der Erde am stärksten abdeckte, der am meisten Wärme von der Sonne erhält. Binnen fünf Jahren, so die beiden Forscher, hätte so genug Schwefel in die Atmosphäre gelangen können, um die Erde für 60 Millionen Jahre einfrieren zu lassen.

Das Zusammentreffen der drei Faktoren ist hinreichend einzigartig, um zu erklären, warum ausgerechnet diese Eruption so dramatische Auswirkungen hatte. Allerdings ergibt sich damit genau das gegenteilige Problem – es gab nämlich eine zweite globale Vereisung, nur kurze Zeit nach der ersten.

An ihrem Beginn, bemängeln Fachleute, lasse sich kein Flutbasalt blicken, und schon gar keiner in schwefelreicher geologischer Position. Es scheint, als sei die These von Macdonald und Wordsworth noch nicht ausgereift genug, um das Problem endgültig zu lösen.