Ein Job für Tauch-Spezialisten

Die Cenotes, wie die Erdlöcher auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán genannt werden, und die darunterliegenden Höhlensysteme bergen so manchen wissenschaftlichen Schatz. Das Arbeiten unter Wasser erfordert allerdings besondere Fähigkeiten. Im Team um Brankovits waren speziell ausgebildete Taucher, die sich Techniken aus der Tiefseeforschung bedienten. Auch das mexikanische Institut für Anthropologie und Geschichte (INAH) leistet sich eine ganze Einheit von Unterwasser-Archäologen, die in den Cenotes tauchen können.

Sie entdeckten vor einigen Jahren in einer Höhle das rund 12.000 Jahre alte Skelett eines Mädchens, das wichtige Hinweise auf die frühe Besiedelung Amerikas lieferte. Der Fund von „Naia“ stützte die Theorie, dass der Doppelkontinent von einer einzelnen Gruppe aus dem Norden Asiens besiedelt wurde.

Brankovits will seine Forschung nun in ähnlichen Höhlensystemen auf den Bahamas und in der Dominikanischen Republik fortsetzen. „Dort unten gibt es noch mehr gelöste organische Materialien wie Säuren und Alkohole. Das müssen wir nun noch detaillierter erforschen“, sagt der Biologe. „Die Ergebnisse könnten überraschend sein.“

Tom Iliffe von der Texas A&M Universität erhofft sich von der Forschungsarbeit auch Erkenntnisse über den Einfluss von Umweltfaktoren. „Das Modell der grundsätzlichen Funktionsweise der Ökosysteme ist ein wichtiger Beitrag zum Verständnis der Küsten-Ökologie“, so der Meeresbiologe. „Es bildet die Grundlage, um herauszufinden, wie steigende Meeresspiegel, Tourismus und andere Stressfaktoren die Lebensfähigkeit dieser licht- und nährstoffarmen Systeme beeinflussen.“