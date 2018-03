James-Webb-Weltraumteleskop Hubble-Nachfolger startet später ins All

Die Nasa wird ihr neues Weltraumteleskop frühestens 2020 ins All bringen. Das James-Webb-Weltraumteleskop soll die Nachfolge des Hubble-Teleskops antreten.

So wird das neue Weltraumteleskop im All aussehen. Der Start des Hubble-Nachfolgers wurde allerdings erst einmal verschoben. (Foto: AP) James Webb Space Telescope

Cape CanaveralDie Nasa hat den Start ihres künftigen Weltraumteleskops auf 2020 verschoben. Die US-Weltraumbehörde teilte mit, sie brauche mehr Zeit, um das James-Webb-Weltraumteleskop zusammenzubauen und zu testen. Es gilt als Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops, das derzeit die Erde umrundet.

„Die Hardware des Teleskops ist komplett, aber es sind Probleme mit dem Raumschiff-Element ans Licht gekommen, die uns dazu zwingen, unsere Anstrengungen zur Fertigstellung dieses ehrgeizigen und komplexen Teleskops neu zu fokussieren“, sagte Nasa-Interimschef Robert Lightfoot.

Schon vor einigen Wochen hatte eine US-Aufsichtsbehörde, die das Projekt überprüft hatte, an einem Startdatum in diesem oder dem kommenden Jahr Zweifel angemeldet. Es bestehe auch das Risiko, dass die vom Kongress bewilligten Mittel in Höhe von acht Milliarden Dollar (6,5 Milliarden Euro) nicht ausreichten, hatte die für den Kongress arbeitenden Rechenschaftsbehörde GAO angemerkt.

Hubbles bunter Kosmos 25 Jahre Weltraumteleskop Hubble 1 von 12 Vor 25 Jahren, am 24. April 1990, brachte eine Spaceshuttle der Nasa das Hubble-Teleskop ins All. Anfängliche Schwierigkeiten wegen eines falsch geschliffenen Spiegels konnten durch eine Reparatur im Weltraum beseitigt werden. Seither begeistert das Teleskop mit seinen spektakulären Bildern nicht nur Wissenschaftler. Die folgende Auswahl zeigt einige Highlights der Mission. Carina-Nebel 2 von 12 Bunte Sternenfabrik: Die Aufnahme zeigt eine etwa drei Lichtjahre große Säule aus Gas und Staub im Carina-Nebel. Im Inneren der Struktur entstehen neue Sterne, die irgendwann einmal die sie umgebenden Staubmassen weggebrannt haben werden. Blick in den Adler-Nebel 3 von 12 Auch diese Staubsäulen im 7000 Lichtjahre entfernten Adler-Nebel bergen in ihrem Inneren junge Sterne. Pferdekopfnebel 4 von 12 Mit dieser Aufnahme des Pferdekopfnebels feierte Hubble 2001 sein elftes Jahr im All. Bei einer Nasa-Umfrage hatten sich Weltraumfans mehrheitlich dafür ausgesprochen, den Nebel aus diesem Anlass zu fotografieren. Die markante Dunkelwolke ist rund 1500 Lichtjahre von der Erde entfernt und zählt zu den beliebtesten Motiven der Astrofotografie. Kollidierende Galaxien 5 von 12 Zum 18. Jahrestag des Starts veröffentlichte das europäische Hubble-Zentrum einen spektakulären Foto-Atlas kollidierender Galaxien. Die Bilder illustrieren die Vielfalt der Strukturen, die durch die kosmischen Crashs entstehen. Beim Galaxienpaar Arp 148 etwa wurde durch die Kollision Materie in einem weiten Ring ins All gestreut. Galaxie NGC1512 6 von 12 Völlig intakt und in ganzer Pracht präsentierte sich dagegen die Galaxie NGC 1512 den Hubble-Kameras. Mit einem Durchmesser von etwa 70.000 Lichtjahren ist sie etwas kleiner als unsere Milchstraße. Ring-Nebel 7 von 12 Der Ring-Nebel gehört zu den sogenannten planetarischen Nebeln. Trotz ihres Namens haben diese Objekte nichts mit Planeten zu tun, vielmehr markieren sie das Lebensende von sonnenähnlichen Sternen. Der farbenprächtige Ring besteht aus Gas, das von dem sterbenden Stern ins All abströmt.

Die Nasa bestätigte dieses Risiko nun. Finale Zahlen gebe es aber noch nicht.

Das James-Webb-Weltraumteleskop, benannt nach dem zweiten Nasa-Geschäftsführer, soll als Nachfolger des Hubble-Teleskops 1,5 Millionen Kilometer weit ins All fliegen und neue Bilder des frühen Universums liefern. Die Entwicklung hat bereits mehr als zwei Jahrzehnte gedauert.

Anders als Hubble, das Aufnahmen vor allem im optischen und ultravioletten Frequenzspektrum macht, wird Webb im infrarotnahen Bereich arbeiten und deshalb noch weiter in die Vergangenheit des Universums zurückschauen können. Kernstück ist ein 25 Quadratmeter großer Spiegel.