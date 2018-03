 Juri Gagarin: Vor 50 Jahren starb Russlands Raumfahrt-Ikone

Als erster Mensch im All wurde Kosmonaut Juri Gagarin 1961 zur Legende. Vor 50 Jahren kam Russlands Raumfahrt-Ikone bei einem tragischen Unfall ums Leben.

Vor 50 Jahren starb der erste Mensch im All bei einem Testflug mit einem Kampfjet. (Foto: dpa) Juri Gagarin

MoskauAn Juri Gagarin gibt es für den deutschen Astronauten Alexander Gerst derzeit kein Vorbeikommen. Wenn Gerst im Ausbildungszentrum bei Moskau zum Training für seinen Flug zur Internationalen Raumstation ISS im Juni geht, begleitet ihn Gagarin auf Schritt und Tritt. Eine Statue vor den Wohnblocks erinnert an den „Kolumbus des Kosmos“, am Eingang zum Trainingszentrum grüßt ein Bronze-Gagarin, und wenn die Zentrifuge Gerst mit einem Vielfachen der Erdbeschleunigung im Kreis wirbelt, wacht ein riesiges Bild des ersten Menschen im All über die Übung.

Heute wäre Gagarin 84 Jahre alt. Einige seiner Kosmonauten-Kollegen aus den ersten Tagen der bemannten Raumfahrt leben noch und werden in Russland als Helden gefeiert. Doch niemand wird so verehrt wie Juri Alexejewitsch Gagarin.

Vor 50 Jahren, am 27. März 1968, kam der damals 34-jährige Offizier beim Testflug mit einem MiG-15-Kampfjet gemeinsam mit seinem Kollegen Wladimir Serjogin ums Leben. Pilotenfehler oder technische Panne – um die genauen Umstände der Tragödie ranken sich noch immer Gerüchte und Theorien.

Starke Sprüche aus dem All 1 von 10 Die erste Mondlandung war auch ein Ereignis der großen Gesten und pathetischen Worte. Neil Armstrongs erster Satz beim Verlassen der Landefähre ist längst Legende. Dass es auch ein paar Nummern kleiner geht, belegt die folgende Auswahl von Sprüchen aus dem All. Foto: ap 2 von 10 „Hat man eine Erde gesehen, hat man alle gesehen.“ Harrison Schmitt (Apollo 17) über den Anblick der Erde aus dem All. Foto: Nasa 3 von 10 „Oh Gott, was ist das für ein Ding!“ Vorschlag von Michael Collins, Apollo 11, für die ersten Worte eines Menschen auf dem Mond. Foto: Nasa 4 von 10 „Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit.“ Neil Armstrongs (Apollo 11) Worte beim Verlassen der Mondlandefähre belegen, dass Collins' Vorschlag letztlich nicht angenommen wurde. Foto: Nasa 5 von 10 „Für Neil mag es ein kleiner Schritt gewesen sein, für mich ist es ein großer.“ Charles Conrad (Apollo 12), dritter Mensch auf dem Mond, beim Verlassen der Landefähre. Conrad war der kleinste aller Apollo-Astronauten, die den Mond betraten. Foto: Nasa 6 von 10 „Wir sind hier die Nummer 1 auf der Rollbahn.“ Edwin Aldrin (Apollo 11), nachdem er vom Kontrollzentrum der Nasa die Freigabe für den Start von der Mondoberfläche erhalten hatte. Foto: Nasa 7 von 10 „Houston, den Weihnachtsmann gibt es wirklich.“ James Lovell (Apollo 8) nach einer Mondumrundung, bei der die Apollo-8-Astronauten als erste Menschen die Rückseite des Mondes gesehen hatten. Foto: Nasa

Gagarin habe das Idealbild eines gewöhnlichen Sowjetbürgers aus einer Arbeiterfamilie verkörpert, sagt der Experte Wjatscheslaw Klimentow über den Kult. „Er war ungewöhnlich, mitreißend und zugleich einer von uns. Und er hatte dieses geniale Lächeln“, so der Vizeleiter des Raumfahrtmuseums in Moskau.

Sein Flug ins All vom 12. April 1961 machte Gagarin zur Legende. Mit der Kapsel „Wostok-1“ umrundete er in 108 Minuten als erster Mensch die Erde. Er war es, der den Ausdruck vom „Blauen Planeten“ prägte.

Damals triumphierte die Sowjetunion im Rennen mit den USA um die Eroberung des Kosmos. Die Propaganda zeichnete das Bild eines makellosen Offiziers, das bis heute in Russland gepflegt wird. Nichts verdeutlichte den Erfolg des Kommunismus im Kalten Krieg strahlender als das charismatische Lächeln des jungen Obersts.

Über die geografischen und ideologischen Grenzen der Sowjetunion hinaus wurde Gagarin als „erster Pop-Star des Ostblocks“ gefeiert. Auch die britische Königin Elizabeth II. empfing ihn 1961.