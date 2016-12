Freizeitclubs und Fitnesscenter

Zwischen dem Genfer See und dem französischen Jura pulsiert aber nicht nur eines der berühmtesten Forschungszentren der Welt. Über die Jahre hat sich das Cern quasi zu einer Kleinstadt entwickelt – samt Feuerwehr und so etwas wie einem kleinen Krankenhaus für medizinische Notfälle.

Restaurants, Hotels und Shops sind dort ebenso zu finden wie eine Bank und eine Postfiliale. Zudem gibt es eine Cern-Kita für den Physiker-Nachwuchs. Amtssprachen auf dem Campus sind Französisch und Englisch.

Die Straßen zu den mehr als 600 Gebäuden sind nach weltberühmten Wissenschaftlern wie Albert Einstein oder Marie Curie benannt. In den vielen Häusern mit ihren scheinbar endlosen Gängen fühlt man sich wie in einer Fernsehserie aus den 1970er Jahren, in den großen Experimentierhallen mit der vielen Technik dagegen wie in einem Science-Fiction-Film.

Weil die Mitarbeiter am Cern nicht nur die Leidenschaft für die Wissenschaft teilen, gibt es viele Freizeit-Clubs auf dem Gelände: vom Foto- über den Jazz- bis zum Tanz-Club. Sie werden von Freizeit-Chefin Rachel Bray koordiniert. Die Britin verteilt unter anderem die Club-Räume auf dem Areal und organisiert Freizeitevents. „Die Clubs haben schon mehr als 6000 Mitglieder, das beliebteste Angebot ist der Ski-Club“, berichtet sie.

Auch beliebt: der Cern-Fitness-Club. Doch wer sich einen hochmodernen Raum mit fortschrittlichen Geräten für die Wissenschaftselite vorstellt, liegt weit daneben. Die „Pump-Hall“, in der ein paar alte Fitnessgeräte aufgebaut sind, war einst tatsächlich eine Wasser-Pump-Station. Ihr früheres Leben sieht man der Halle zwar nicht mehr an, doch die Räume sind in die Jahre gekommen.

Auch der Nuklearphysiker Andree Welker von der Technischen Universität Dresden ist Mitglied des Cern-Fitness-Clubs. „Das ist sehr praktisch, so bleiben selbst Physiker stets dynamisch“, sagt der Doktorand, der am sogenannten Isolde-Experiment beteiligt ist und mit Hilfe von radioaktiven Isotopen die Masse von Elementen bestimmt.

Der 30-Jährige trägt ein Messgerät um den Hals, dass die Strahlenbelastung auf seinen Körper kontrolliert. Darauf steht „Nicht kontaminiert“ – einer der schönsten Befunde, die man sich als Nuklearphysiker nach einem langen Arbeitstag vorstellen kann.