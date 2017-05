Eine schwierige Beute

Untersuchung eines Hai-Kadavers in Gansbaai (Südafrika) Der Angreifer hatte es offenbar auf die nährstoff- und fettreiche Leber des Raubfischs abgesehen. (Foto: AP)

Nach Angaben des Meeresforschers Boris Worum von der Dalhousie-Universität im kanadischen Neuschottland sind Orcas dafür bekannt, ähnlich wie Menschen eigene Kulturen zu haben. „Und unterschiedliche Orca-Kulturen spezialisieren sich auf verschiedene Beutetiere und verschiedene Jagdstrategien“, sagte der Wissenschaftler.

„Orcas in der Nähe von Küsten sind selten und sehr mobil, deswegen ist es gut vorstellbar, dass sie in einem Gebiet auftauchen, wo sie vorher noch nie gesehen wurden, und in dieser Region Haie jagen“, schrieb Worm in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AP. „Natürlich ist ein Weißer Hai aufgrund seiner Kraft und Größe eine schwierige Beute, aber Orcas nutzen (wiederum wie der Mensch) als Gruppe eine gemeinsame Jagdstrategie, mit der sie fast jedes Beutetier überlisten können.“

Angriffe von Orcas auf Kammzähnerhaie wurden in der Vergangenheit bereits vor Kapstadt, Neuseeland und Südamerika beobachtet. In der Nähe der kalifornischen Farallon-Inseln und der Neptune-Inseln vor Australien wurden Schwertwale außerdem bei Attacken auf Weiße Haie gefilmt.

Zeitgleich mit dem Auftauchen der drei toten Haie berichteten südafrikanische Tauchunternehmen über einen Rückgang an Sichtungen von Weißen Haien. Das gilt als mögliches Zeichen dafür, dass wegen der Orcas auch weitere Haie zumindest zeitweise das Gebiet verlassen haben. Über die Größe der Population Weißer Haie in Südafrika sind sich Forscher uneins. Hier seien weitere Untersuchungen nötig, erklärten sie.

Die Wissenschaftler betonen aber zugleich, dass nach wie vor der Mensch eine viel größere Gefahr für den Weißen Hai darstelle als der Schwertwal. „Als Haibiologen erkennen wir es an, dass Haie manchmal von Raubfischen gefressen werden, genauso wie sie selbst Dinge fressen“, sagte der Experte Burgess. „Das ist alles Teil des Gebens und Nehmens der natürlichen Welt.“