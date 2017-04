 Klöckner & Co: Stahlhändler investiert in 3D-Druck

Klöckner & Co Der Stahlhändler aus Duisburg investiert in den 3D-Druck. (Foto: dpa)

Duisburg/BerlinDer Duisburger Stahl- und Metallhändler Klöckner & Co beteiligt sich an dem auf 3D-Druck spezialisierten Technologie-Start-up BigRep. Derzeit sei der 3D-Druck von Kunststoffteilen mit einer Größe von bis zu einem Kubikmeter möglich, berichtete BigRep-Sprecher Maik Dobberack am Freitag in Berlin. Gefertigt werden könnten etwa Gießformen für den industriellen Einsatz oder auch Modelle und Ersatzteile.

Klöckner & Co kündigte an, neben der finanziellen Beteiligung industrielle 3D-Drucker des Unternehmens künftig in seinen Standorten in Europa und den USA einsetzen zu wollen. Bis zum Jahr 2020 werde in diesem Markt mit jährlichen Wachstumsraten von rund 20 Prozent gerechnet, hieß es.

Das unter anderem für die Bau-, Maschinenbau-, Automobil- und Gebrauchsgüterindustrie tätige Duisburger Unternehmen verfügt weltweit über 190 Standorte und erwirtschaftete im vergangenen Jahr mit rund 9100 Beschäftigten einen Umsatz von rund 5,7 Milliarden Euro. Das 2014 gegründete Technologie-Start-up BigRep beschäftigt derzeit rund 60 Mitarbeiter. Nach einem Umsatz von rund 2 Millionen Euro im vergangenen Jahr will das Unternehmen seinen Umsatz 2017 auf 5 Millionen Euro mehr als verdoppeln.