Boeing will sich mit dem schnellsten Flugzeug aller Zeiten in den Rekordbüchern der Luftfahrt verewigen: Der Konzern plant ein Fluggerät, das mit mehr als fünffacher Schallgeschwindigkeit fliegen soll.

So könnte Boeings geplantes Hyperschallflugzeug einmal aussehen. (Foto: Boeing) Rekordflieger

BerlinLockheeds Spionageflugzeug SR-71 – Spitzname: Blackbird – hält bis heute den Rekord für das schnellste Flugzeug. Das soll sich ändern: Der US-Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing will ein Hyperschallflugzeug entwickeln, das dessen Rekord übertrifft.

Das Flugzeug soll einen Deltaflügel und zwei Seitenleitwerke haben. Das Konzept, das Boeing beim Scitech des American Institute of Aeronautics and Astronautics in Florida vorgestellt hat, baut auf einem bereits vorhandenen Fluggerät auf: dem X-51 Waverider, der 2013 eine Geschwindigkeit von Mach 5,1 (über 6.200 km/h) erreichte. Auch das Hyperschallflugzeug soll eine Geschwindigkeit von über Mach 5 erreichen.

Für solche Geschwindigkeiten reicht ein Strahltriebwerk nicht aus. Der Waverider hatte ein Überschall-Verbrennungs-Staustrahltriebwerk (Supersonic Combustion Ramjet, Scramjet). Vorteil dieses Triebwerkstyps ist, dass es ohne bewegliche Teile auskommt: Die Luft wird nicht durch Schaufelräder, sondern durch die Geschwindigkeit verdichtet, mit der sie in die Brennkammer gepresst wird.

Mit dem Racer durch die Lüfte rasen Airbus Racer 1 von 9 Mehr als 400 Kilometer pro Stunde. So schnell soll der Hochgeschwindigkeits-Hubschrauber Racer (Rapid And Cost-Effective Rotorcraft) fliegen, der von Airbus Helicopters auf der Paris Air Show vorgestellt wurde. (Foto: Airbus) Tragflächen mit eigenen Propellern 2 von 9 Neben dem Hauptrotor verfügt der Hochgeschwindigkeits-Hubschrauber auch über zwei kleine Tragflächen mit extra Propellern. (Foto: Airbus) Innovatives Design 3 von 9 Dieses sogenannte „Boxwing“-Design ermöglicht das Abheben im Flugmodus, während es die Passagiere im Bodenbetrieb von den seitlichen Rotoren abschirmt. (Foto: Airbus) Tragflächen sorgen für zusätzlichen Auftrieb 4 von 9 Die aerodynamisch optimierten Doppeldeckertragflächen sorgen für zusätzlichen Auftrieb während des Reisefluges, wobei an den Enden montierte Propeller den nötigen Vorwärtsschub für hohe Geschwindigkeiten liefern. (Foto: Airbus) Geräuscharme Seitenrotoren 5 von 9 Zwei RTM322-Triebwerke treiben die geräuscharmen Seitenrotoren sowie den Hauptrotor an. (Foto: Airbus) Niedriges Gewicht 6 von 9 Die Hubschrauberzelle des Racers besteht aus Metall und Verbundwerkstoff, was Gewicht und wiederkehrende Kosten gering halten soll. (Foto: Airbus) Clean Sky 2 7 von 9 Der Racer ist Teil des europäischen Luftfahrtforschungsprogramms Clean Sky 2. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)... (Foto: DLR)

Allerdings funktioniert ein Scramjet erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit. Um diese zu erreichen, benötigt das Fluggerät ein weiteres Triebwerk, das es auf diese beschleunigt. Boeings Konkurrent Lockheed, der auch den Blackbird gebaut hat, arbeitet ebenfalls an einem Hyperschallflugzeug, der SR-72. Dessen Triebwerk soll eine Kombination aus einem herkömmlichen und einem Scramjet sein.

Boeing plane, zunächst einen etwa 15 Meter langen Prototyp mit einem Triebwerk zu bauen, sagte Kevin Bowcutt, leitender Entwickler für Hyperschalltechnik bei Boeing, dem Angebot Aviation Week Aerospace Daily. Das fertige Flugzeug werde zwei Triebwerke haben und in etwa so lang sein wie die SR-71, das heißt etwa 32 Meter.

Das experimentelle Flugzeug Waverider wurde von einer B-52 in großer Höhe ausgesetzt und stürzte, nachdem sein Treibstoff verbraucht war, ins Meer. Das künftige Hyperschallflugzeug muss dagegen in der Lage sein, selbst zu starten und nach dem Einsatz abzubremsen und zu landen.

Das in den 1960er Jahren entwickelte Spionageflugzeug Lockheed SR-71 Blackbird erreichte dreifache Schallgeschwindigkeit und stellte mehrere Rekorde auf, etwa die schnellste USA-Überquerung: von Los Angeles in die Hauptstadt Washington in 68 Minuten oder ein Flug von New York nach London in einer Stunde und 55 Minuten.