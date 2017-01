Giftige Algenblüte in den Ozeanen

Dass die Erde nach dem Einschlag kühler wurde, war bereits vorher berechnet worden: Schon der hochgesprengte Staub blockierte das Sonnenlicht. Dieser Effekt war aber im Vergleich zu den Auswirkungen der Schwefelgase vergleichsweise kurzlebig.

Eine weitere, bisher nicht berücksichtigte Folge dürfte die drastische Durchmischung der Ozeane gehabt haben, die nach der Abkühlung an der Oberfläche eintrat: Nachdem das Oberflächenwasser sich abkühlte, sank es ab und verdrängte leichteres, wärmeres Tiefenwasser nach oben, das zudem große Mengen an Nährstoffen mit sich führte.

Dies sorgte für eine extreme Algenblüte, die eine Giftstoffwelle erzeugte und so womöglich ein Artensterben in den Ozeanen forcierte. Zeitgleich mit den Dinosauriern an Land starben in den Meeren nämlich auch die zuvor dominanten Ammoniten aus.