Nachwachsender Rohstoff Dieses Holz ist so hart wie Stahl

„Vor 8000 Jahren hätte ein Eichhörnchen von Baumwipfel zu Baumwipfel schwingend den Weg von Lissabon nach Moskau zurücklegen können, ohne den Boden zu berühren“, so Neil Roberts, Erstautor der Studie in Scientific Reports. Seither hat sich der Waldbestand drastisch verringert – eine Entwicklung, die die Forscher in Zusammenhang mit der Entwicklung der Landwirtschaft bringen.