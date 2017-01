Eisiger Wind auch im Sommer

Antarktis-Station Carlini Carlini wurde 1953 als Militärstützpunkt gegründet. Heute betreibt dort unter anderem auch das deutsche Alfred-Wegener-Institut ein Forschungslabor. (Foto: dpa)

Von Frei Montalva aus geht es per Hubschrauber oder Schiff nach Carlini. Die Überfahrt per Schiff begleiten Pinguine mit eleganten Sprüngen über die Wellen. Am Eingang der Potter-Bucht, wo die heutige Station Carlini 1953 als Militärstützpunkt errichtet wurde, legt sich der eisige Wind ein wenig, der auch im südlichen Sommer in der Antarktis herrscht. Das Schiff geht vor der Küste vor Anker. Aus dem Wasser ragen Felsen. Ein Schlauchboot befördert die Besucher an Land.

„In der Antarktis sollte man die Natur nicht herausfordern“, warnt der Kommandant Marcelo Tarapow die ankommenden Journalisten. Er ist für die argentinischen Antarktis-Missionen verantwortlich. „Wir kommen zur Antarktis mit klaren Vorhaben, müssen aber sehen, was die Natur davon zulässt“, sagt er.

Zu den Einschränkungen des Lebens in der Antarktis zählt der Mangel an frischen Nahrungsmitteln. „Frisches Obst, Gemüse oder Fleisch kommen hier nur von Zeit zu Zeit an, da versucht man, schnell alles zu verzehren, so lang es sich in gutem Zustand hält“, sagt Luna. Äpfel sind beliebt, weil sie lange haltbar bleiben.

Ansonsten sind die Bewohner der Station vor allem auf Konserven und Gefrorenes angewiesen – da wächst mit der Zeit die Lust auf manche Leckerei: „Nie hat es hier ein Ei oder Sahne gegeben. Man muss ein Jahr lang ohne Schlagsahne leben!“.

Das Trinkwasser kommt auf Carlini aus zwei kleinen Lagunen in der Umgebung. Auf anderen Stützpunkten in der Antarktis ist es nicht so einfach, da muss das Wasser aus gehacktem Eis geschmolzen werden.

In der Freizeit wird hier vor allem Tischtennis gespielt. Im Sommer kann man auch spazieren gehen. Aber immer in Begleitung und nicht über die zwei Leuchtsignale, die als Grenzzeichen der „zivilisierten“ Zone aufgestellt worden sind. Dahinter lauert die unberechenbare Natur.