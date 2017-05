Eine Kunst, die man das ganze Leben lernen muss

Fußspuren im Sand An mehreren Orten der Erde haben Fußspuren prähistorischer Menschen überdauert. Archäologen wollen so viel wie möglich aus diesen Spuren herauslesen.

Die San-Jäger Tsamkxao Ciqae, Thui Thao und Ui Kxunta aus Namibia können aus Fußspuren ablesen, ob es sich um einen Mann oder Frau handelt, alte oder junge Menschen, ob sie eine Last tragen und welchen Gang sie haben. Sie wissen, wie alt eine Spur ist und was der Wind mit ihr macht.

„Fährten zu lesen, hat Gott uns gegeben“, sagt Ui Kxunta. Ein guter Jäger müsse Spuren lesen können. „Das ist unser Leben und unser Wissen.“

Für Leah Umbagai bedeutet das Spurenlesen auch, ihre Kultur und ihr Land besser zu begreifen. „Es ist eine Kunst, die man das ganze Leben lernen muss.“ Und der Fortschritt kommt hinzu. Sie kann inzwischen auch Spuren von Autoreifen lesen.

Aber können die Experten für frische Spuren auch versteinerte prähistorische Fußabdrücke richtig interpretieren? „Es ist schwer, diese Kenntnisse auf 3,6 Millionen Jahre alten Spuren des Australopithecus afarensis anzuwenden“, sagt David Raichlen von der University of Arizona. Er erforscht die bisher ältesten gefundenen menschenähnlichen Fußspuren in Tansania. Für Lysianna Ledoux, die die rund 29.000 Jahre alten Spuren in der Höhle von Cussac in der Dordogne erforscht, ist das Wissen der indigenen Fährtenleser zumindest ein „Ansatz“.

Matthew Bennett von der britischen Bournemouth University ist skeptisch. Um nachprüfbare Ergebnisse zu erlangen, müsse man wissenschaftlich fundierte Messreihen und Blindstudien erstellen, fordert er.

Pastoors sagt, das Wissen der Fährtenleser sei erprobt und anerkannt. Denn: „Ihr Leben hängt davon ab.“ Lenssen-Erz ergänzt, auf lange Sicht werde es Studien geben. „Aber wir wollen nicht mit Data Control starten.“

Alle Teilnehmer der Kölner Konferenz nehmen zumindest eine Erkenntnis mit: Auf der Flucht vor einem Elefanten soll man immer einen Haken nach rechts schlagen.