Der Herr der Untoten in Roman Polanskis Komödie „Tanz der Vampire“, ein gebildeter, leicht melancholischer, nichtsdestotrotz abgrundtief böser Blutsauger. Legendär die Szene, als Krolocks untoter Sohn Herbert statt in den Hals seines Opfers in ein Buch beißt, das ihm der Vampirjäger Alfred (Roman Polanski) abwehrend entgegenstreckt.