Chinas Raumfahrtprogramm beunruhigt USA

Chinas Raumfahrtprogramm ist langfristig und als Teil des nationalen Entwicklungsplans angelegt, hat aber auch militärische Komponenten, was die USA beunruhigt. Der neue Chef des Strategischen Kommandos (Stratcom) und frühere Leiter des Raumprogramms der US-Luftwaffe, General John Hyten, warnte erst im Februar vor der Bedrohung durch das Raumfahrtprogramm der Chinesen. Er verwies darauf, dass China 2007 versuchsweise einen eigenen Satelliten abgeschossen hatte.

„In nicht allzuferner Zukunft werden sie in der Lage sein, diese Fähigkeit zu nutzen, um jedes Raumschiff zu bedrohen, das wir im All haben“, sagte der General in einer Rede an der Stanford Universität. Auch wenn China sich öffentlich zur friedlichen Nutzung des Alls bekenne, „sind sie zur gleichen Zeit die aggressivste Nation der Welt und bauen Waffen, die die USA in der Zukunft im All herausfordern werden.“ Die USA müssten darauf vorbereitet sein.

„China weiß, dass der Weltraum jedem Militär an verschiedenen Fronten Vorteile beschert, darunter Aufklärung und Kommunikation“, sagte der Raumfahrt-Experte Jones. Chinas militärisches Raumfahrtprogramm sei stark, aber nur ein Teil seiner sehr breit aufgestellten Vorhaben im All. „Der größte Teil des Raumfahrtprogramms Chinas hat mit dem Militär nichts zu tun“, meinte Jones.

Der Flug von „Tianzhou 1“ war erst der zweite Start der neuen Rakete „Langer Marsch 7“. Das leistungsfähigere Modell der chinesischen Raketenfamilie wurde eigens für den Raumfrachter optimiert. Der erste Test eines solchen Typs hatte im Juni 2016 den vierten chinesischen Raumfahrtbahnhof in Wenchang auf Hainan in Südchina eingeweiht, der näher am Äquator liegt, was Raketenstarts erleichtert.

Die Nähe zum Südchinesischen Meer ermöglicht auch den Transport von größeren Raketenteilen per Schiff, ähnlich wie beim US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. Anders als ihre Vorgänger setzt die „Langer Marsch 7“ auf flüssigen Sauerstoff und Kerosin. Der Antrieb soll billiger, weniger gefährlich und umweltfreundlicher sein als früher verwendete Treibstoffe.