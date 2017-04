Kommt das Beste zum Schluss?

Saturn und sein Ringsystem Mit solch beeindruckenden Bildern und einer Fülle bemerkenswerter Daten hat Cassini die Wissenschaftler begeistert. (Foto: dpa)

Nach 22 Durchquerungen ist es am 15. September dann Zeit für den endgültigen Abschied von der Sonde: 20 Jahre nach dem Start soll sich das 12.600 Kilogramm schwere Raumschiff kontrolliert in den Saturn stürzen – und dabei bis zum Schluss noch Daten zur Erde senden.

Die gemeinsam mit der Europäischen Raumfahrtagentur Esa durchgeführte, mehr als 3,2 Milliarden Dollar teure Mission gilt aber bereits vor dem „großen Finale“ als Erfolg. Unter anderem bei mehreren nahen Vorbeiflügen an den Monden des Saturn hat Cassini etliche Daten gesammelt, die Wissenschaftler begeistern.

Zu den neu gewonnenen Erkenntnissen gehören unter anderem Hinweise auf einen möglichen Ozean auf dem Mond Enceladus, in dem es sogar Leben geben könnte, sowie der Nachweis von flüssigem Methan in Seen auf dem Mond Titan.

Und das Beste könnte sogar noch bevorstehen. „Cassini wird einige seiner bemerkenswertesten Entdeckungen am Ende ihres langen Lebens machen“, ist Nasa-Wissenschaftlerin Linda Spilker überzeugt. „Cassinis großes Finale ist so viel mehr als ein finales Abtauchen. Es ist ein aufregendes letztes Kapitel unserer Sonde und so reich an Wissenschaft, dass es die offensichtliche Wahl zum Abschluss der Mission war.