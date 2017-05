Wirklich gefährliche Situationen sind selten

Wirbelschleppenversuche beim DLR Das Forschungsflugzeug HALO des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) bei einem Wirbelschleppenversuch über maschinell erzeugten Rauch. DLR-Forscher arbeiten an einem automatischen Warnsystem für Wirbelschleppen. (Foto: dpa)

Nach Medienberichten sollen vier Riesen-Flugzeuge in der Region unterwegs gewesen sein, darunter drei Airbus-Maschinen vom Typ A380. Das mit 560 Tonnen größte Passagierflugzeug der Welt kann laut DLR-Experte Holzäpfel sehr starke Luftwirbel entwickeln, genauso wie eine Boeing 747 oder eine Antonov An-225.

Lotsen wie Piloten kennen die Risiken. Landet ein kleineres Flugzeug hinter einem Jumbojet, muss es an Flughäfen einen Mindestabstand einhalten. Beim Flug muss eine Distanz von vertikal über 300 Metern und horizontal von etwa neun Kilometern eingehalten werden. „Wirbelschleppen sind ein Phänomen wie das Wetter, aber normalerweise kein Problem“, sagt Boris Pfetzing, der Sprecher der Deutschen Flugsicherung (DFS) in Karlsruhe. „Turbulenzen bei Gewitter oder Laser-Attacken beschäftigen uns häufiger.“

Rund 1,8 Millionen Flüge im Jahr kontrolliert die DFS von Karlsruhe aus in Europas größter Kontrollzentrale für den oberen Luftraum über 7500 Metern. In den vergangenen Jahren hat sie insgesamt nur ein Dutzend Wirbelschleppen-Ereignisse registriert, meist Turbulenzen ohne größere Folgen. Zwar hat 2002 die Wirbelschleppe einer Boeing 737 beim Landeanflug in Dortmund 40 Ziegel von einem Schuldach gezogen – doch, so Pilot Markus Wahl: „Wirklich gefährliche Situationen sind eher selten.“

Er ist selbst schon in die ein oder andere Wirbelschleppe geraten. Nur bei einer Begegnung als Pilot eines A330 mit einer Wirbelschleppe eines A380 über dem Schwarzen Meer kam er ins Schwitzen: „Wir hatten eine plötzliche Schräglage von circa 60 Grad.“ Trolleys flogen umher, Getränke kippten um. Der Schreck war groß, verletzt wurde zum Glück niemand.

Ein Unfall wie 2001 in New York, wo eine Wirbelschleppe nach dem Start 260 Menschen in den Tod riss, gab es im deutschen Flugraum nicht. „Es werden Millionen von Meilen geflogen – es passiert so gut wie nichts“, betont DFS-Sprecher Pfetzing. Er ist gespannt auf den BFU-Bericht zum Beinahe-Absturz über dem Arabischen Meer. Und auch, ob Schlüsse daraus gezogen werden müssen.

Schließlich nimmt der Flugverkehr über Deutschland stetig zu. In diesem Jahr erwartet die DFS über Deutschland 3,15 Millionen Flüge. Das wäre der höchste Stand seit dem Einbruch durch die Finanzkrise im Jahr 2008. Von der Kapazität her kein Problem, so die DFS. Pilot Wahl gibt aber zu bedenken: „Je dichter ein Luftraum beflogen ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Wirbelschleppen-Begegnung.“

Die Abstandsvorschriften decken nach Einschätzung von Cockpit-Vorstand Handwerg „99,9 Prozent“ der möglichen Fälle ab. Wenn tatsächlich eine Wirbelschleppe für den Unfall am 7. Januar verantwortlich war, müsse man eventuell „nachjustieren“ und die Sicherheitsabstände vergrößern.