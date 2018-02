 Roboter Cimon: Fliegender Assistent soll Astronauten helfen

Cimon ist ein Assistenz-Roboter, der im Sommer mit Alexander Gerst zur ISS fliegen wird. Er soll den Astronauten beim Stressabbau helfen.

Till Eisenberg, Leiter des Projektes Cimon bei Airbus Defence and Space Friedrichshafen, bei der Präsentation des fliegenden Roboters.

FriedrichshafenEr ist weiß, so groß und rund wie ein Medizinball und sein Display zeigt ein freundlich lächelndes Gesicht. „Hallo, ich bin Cimon“, kann der Roboter sagen, weitere rund 1000 Sätze sind in der Datenbank abgespeichert.

Cimon ist eine Art fliegendes Helferlein mit künstlicher Intelligenz, das im Sommer mit dem Astronauten Alexander Gerst zur Internationalen Raumstation ISS fliegen soll. Seine Aufgaben: Fragen beantworten, Hintergrundinfos liefern, Videos und Tondateien abspielen, vor Gefahren warnen – und auch für Unterhaltung sorgen. Denn der Name Cimon steht für „Crew Interactive Mobile Companion“ – zu Deutsch etwa: Interaktiver mobiler Begleiter der Besatzung. Und genau das soll der Roboter auch sein.

Das Unternehmen Airbus Defence and Spacehat Cimon gebaut, im Auftrag des DLR Raumfahrtmanagements und in Zusammenarbeit mit IBM. Cimon werde mit den Astronauten sozial interagieren, sagt Projektleiter Till Eisenberg.

Cimon kann in der Schwerelosigkeit frei fliegen und reagiert auf Sprachbefehle. Er hat einen propellerartigen Antrieb, ein acht Zoll großes Display, zwei große Batterien und mehrere Sensoren und Kameras, um navigieren zu können. Gesicht, Stimme und die künstliche Intelligenz sollen ihm eine möglichst menschliche Wirkung verleihen und ihn dadurch zu einer Art Kollegen der Crew machen.

Dafür trainiere Cimon beispielsweise auch, seinen menschlichen Partner – in diesem Fall Alexander Gerst – zu erkennen, etwa durch Stimmbeispiele und Fotos. Und um den Astronauten wirklich für sich einzunehmen, hat Cimon in seiner Datenbank auch die Lieblingsmusik von Gerst gespeichert.

Dieser wiederum habe bei der Stimme und dem Display-Gesicht von Cimon mitbestimmen können, damit er sich mit seinem elektronischen Kollegen leichter anfreunden könne, so Eisenberg. Und falls die Astronauten – wie es viele Menschen auf der Erde mit sprachgesteuerten Assistenten wie „Alexa“, „Cortana“ oder „Siri“ schon längst getan haben – testen wollen, ob Cimon Humor kennt: Er hat auch ein paar Witze parat.

Er sei gespannt, wie Cimon sich verhalten werde, sagte Alexander Gerst kürzlich im Interview mit der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. „Das ist ein Testbetrieb, also man darf sich das jetzt noch nicht so vorstellen, als ob er mir Kaffee bringt und Werkzeuge.“ So weit sei Cimon leider noch nicht. „Aber das ist das Schöne daran, wenn man Technologien entwickelt, wir wollen herausfinden, wie man so ein Ding bauen muss, dass es einem wirklich was hilft.“