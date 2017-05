Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die Pianisten der Urzeit

Ins Gehirn geblickt Während die Testpersonen Steinwekrzeuge herstellten, wurde ihre Hirnaktivität gemessen. (Foto: Shelby S. Putt)

Tatsächlich passten die beobachteten Aktivitätsmuster der neuzeitlichen Werkzeugmacher aber eher schlecht zu dem, was bei Sprachverarbeitung im Gehirn passiert. Vielmehr erinnerten die Muster an das, was sich im Kopf von Pianisten abspielt, wenn sie musizieren.

„Unsere Ergebnisse stimmen nicht mit den früheren Befunden überein, wonach Sprache und Steinwerkzeug-Herstellung sich parallel entwickelten“, so John Spencer, Mitautor der Untersuchung.

Das unterstreicht auch ein weiterer Aspekt des Versuchs: Einem Teil der Probanden hatten die Forscher die Faustkeil-Herstellung durch ein Lehr-Video ohne Ton beigebracht. Die Leistungen dieser Gruppe im Versuch unterschieden sich nicht von denen der Probanden, die das Video mit Ton gesehen hatte.

In einem Punkt, so die Forscher, könnten sich die Fähigkeiten der urzeitlichen Faustkeil-Künstler allerdings doch als nützlich für die Entwicklung von Sprache erwiesen haben: Die je nach Bearbeitungsgrad unterschiedlichen Klänge, die beim Schlagen auf den Stein entstanden, könnten unseren Vorfahren geholfen haben, ihr Gehör zu schärfen und so die Grundlage für unser heutiges Hörverständnis gelegt haben.