Protoplanetarischer Nebel OH 231.8+04.2 Auf dem Bild des Weltraumteleskops Hubble ist das vom Stern in zwei Richtungen abströmende Gas (weiß bis gelbbraun) gut zu erkennen. (Foto: ESA/Hubble & NASA)

Gleich in doppelter Hinsicht atemberaubend ist das astronomische Objekt, das sich hinter der trockenen Bezeichnung OH 231.8+04.2 verbirgt. Zum einen ist dieser rund 5000 Lichtjahre entfernte Nebel reich an Schwefelverbindungen, die für ihr strenges Aroma berüchtigt sind – was dem Gebilde den englischen Beinamen „Rotten Egg Nebula“ bescherte.

Zum anderen erreichen die Gase dieses gigantischen faulen Eis Geschwindigkeiten, die einem buchstäblich den Atem verschlagen. Aber der Reihe nach.

Ursprünglich war OH 231.8+04.2 ein Stern, der unserer Sonne ähnelte. Solche vergleichsweise kleinen Himmelslichter beenden ihr Dasein als Planetarische Nebel – ein Name, der zu Zeiten entstand, als Astronomen noch Planeten hinter den farbenprächtigen Nebelgebilden vermuteten.

Planetarische Nebel bestehen aus den äußeren Gasschichten eines Sterns, der seinen Brennstoff – Wasserstoff – aufgebraucht hat. Während der Kernbereich des Sterns zu einem Weißen Zwerg zusammenfällt, verteilt sich das Gas im All und wird durch die Strahlung des sterbenden Sterns zum Leuchten gebracht – ein Planetarischer Nebel ist geboren.

Für Astronomen ist OH 231.8+04.2 ein seltener Glücksfall, denn er befindet sich genau in der Phase des Übergangs zwischen Stern und Nebel. Sein Gas hat sich noch nicht weiträumig im All verteilt, sondern strömt in zwei Säulen in entgegengesetzter Richtung vom Stern ab. Dabei erreicht es extrem hohe Geschwindigkeiten von fast einer Million Kilometer pro Stunde.