Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wie Rotorblätter geformt

Atacama-Wüste Das Gebiet an der Westküste Südamerikas gilt als trockenste Wüste der Erde. (Foto: gms)

Wasser als Transportmittel scheidet nach Einschätzung der Forscherin dagegen aus: Zum einen regnet es in der Region nur extrem selten, zum anderen würden kurzzeitige Sturzbäche das Material flächig ablagern, nicht in Form von Hügeln.

Anekdotisch wurde bereits berichtet, dass Staubteufel in den Wüsten im Südwesten der USA Kängururatten und Kaninchen mit sich gerissen haben. Ausgeschlossen ist es daher nicht, dass auch die vergleichsweise leichten Kristalle fliegen können, sobald die Windgeschwindigkeit groß genug ist.

Bisher gemessene Spitzengeschwindigkeiten für Staubteufel haben bislang 70 Kilometer pro Stunde nicht überschritten, was das Material nicht bewegen würde. Doch im hochgelegenen Salar könnte der geringe Luftdruck und die besondere Form der Gipskristalle den Flug begünstigen: Ihre verlängerte, abgeflachte Form erinnert an Rotorblätter – einmal in die Höhe gerissen, könnten sie dort längere Zeit mit dem Wind fliegen und erst nach Kilometern wieder zu Boden stürzen.

Das sollen zukünftig meteorologische Messungen in der entlegenen Wüstenregion klären, hofft Benison: „Diese Schotterteufel könnten die größten und stärksten der Erde sein.“