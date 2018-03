Shinkansen Supreme Japan testet neuen Hochgeschwindigkeitszug

Die erste Strecke mit einer Länge von rund 515 Kilometern wurde am 1. Oktober 1964 rechtzeitig zu den Olympischen Spielen in Tokio zwischen der Hauptstadt und Osaka eröffnet worden. Seither wurde das Streckennetz des Shinkansen, was auf Deutsch „Neue Hauptstrecke“ bedeutet, immer mehr ausgebaut. Mehr als 10 Milliarden Fahrgäste wurden bislang darauf befördert.