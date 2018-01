 SpaceX: Geheimer US-Satellit ist startklar

Start einer Falcon-9-Rakete Am Freitag soll eine Rakete dieses Typs einen geheimen Satelliten ins All bringen. (Foto: AP)

BerlinAlles klar zum Start: Am Freitagabend Ortszeit wird das US-Raumfahrtunternehmen Space Exploration Technologies (SpaceX) seine erste Rakete im neuen Jahr starten. An Bord hat sie eine geheimnisvolle Nutzlast mit dem Namen Zuma.

Die Falcon-9-Trägerrakete soll laut US-Luftwaffe am 5. Januar zwischen 20 und 22 Uhr Ortszeit starten. Die Rakete wird von der Rampe in Cape Canaveral abheben, von der auch die Apollo-Missionen und die Spaceshuttles starteten. Die erste Stufe der Rakete soll anschließend wieder auf der Erde landen.

An Bord wird ein Satellit mit der Bezeichnung Zuma sein. Dessen Zweck ist streng geheim. Bekannt ist lediglich, dass der Satellit vom US-Raumfahrt- und Rüstungskonzern Northrop Grumman im Auftrag der US-Regierung gebaut wurde. Er soll in einer niedrigen Erdumlaufbahn (Low Earth Orbit, Leo) ausgesetzt werden, das heißt bis in einer Höhe von 2000 Kilometern. In einem solchen Orbit umkreist ein Satellit die Erde in 90 bis 120 Minuten.

SpaceX hat schon öfter geheime Raumfahrzeuge für die US-Regierung ins All gebracht. Im September vergangenen Jahres brachte das Unternehmen von Elon Musk das unbemannte Raumfahrzeug X-37B ins All, das für Langzeiteinsätze im Orbit konzipiert ist. Im Mai hatte SpaceX einen Satelliten für den militärischen Geheimdienst National Reconnaissance Office transportiert, der im Juni die Raumstation ISS in wenigen Kilometern Entfernung passierte.

Der nun geplante Start war bereits mehrfach verschoben worden. Ursprünglich sollte Zuma schon im November vergangen Jahres ins All fliegen. Wegen eines Problems mit der Nutzlastverkleidung sagte SpaceX den Start jedoch ab, um Zeit für die Fehlersuche zu haben. Als neuer Termin wurde seinerzeit der 4. Januar angesetzt. Am 2. Januar wurde der Start aber noch einmal um einen Tag verschoben.

Als nächstes Projekt will SpaceX einen Triebwerkstest mit den 27 Triebwerken der Falcon Heavy durchführen. Die Schwerlastträgerrakete soll in Kürze zum ersten Mal fliegen.