Unterschätzte Nahrungsquelle

Riesenkrake Weniger gut erkennbar, aber auch dieses Exemplar von Haliphron atlanticus hält eine Qualle in den Armen. (Foto: MBARI)

Quallen sind in der Tiefsee weit verbreitet und bieten dem eher langsamen Kraken eine einfach zu fangende Beute. Möglicherweise kann das Kraken-Weibchen nach dem Verspeisen der nährstoffreichen Teile den Schirm der Qualle mit ihren giftigen Nesselzellen sogar als Abwehrwaffe zu eigenen Zwecken nutzen, heißt es in einer Mitteilung des Kieler Geomar-Instituts.

Die Entdeckung der Forscher bestätigt frühere Erkenntnisse zu achtarmigen Tintenfischen. Bei drei anderen Familien dieser Gruppe war bereits bekannt, dass sie Quallen fressen oder zur eigenen Abwehr nutzen.

Da Haliphron atlanticus seinerseits Beute für Pottwale, Blauhaie und Schwertfische ist, lässt die Entdeckung auch die Bedeutung von Quallen für das gesamte Ökosystem der Tiefsee in neuem Licht erscheinen. „Gelatinöses Plankton wie Quallen und ähnliche Organismen wird bisher in seiner Funktion als Nahrung für viele andere Meeresbewohner und damit als Teil der gesamten Nahrungskette unterschätzt“, so Hoving.