Nur der Bruchteil einer Sekunde interessiert die Forscher

Teilchenbeschleuniger LHC Protonen werden hier in eine Vakuumröhre geschossen und mit Hilfe von elektrischen Feldern und Magneten auf Touren gebracht. (Foto: AFP)

Die Physiker interessiert nur der Bruchteil der Sekunde, an dem die Protonen kollidieren. Entsteht dabei die dunkle Materie, nach der sie suchen? Erklärt das, woraus der Großteil des Universums besteht, der sich nicht aus den bislang vertrauten Bausteinen zusammensetzt?

Auf die Frage „Wozu das alles?“ antwortet Jakobs mit dem britischen Naturforscher Michael Faraday (1791-1867). Der soll auf die Frage seines Finanzministers, wozu Elektrizität überhaupt gut sei, gesagt haben: „Zum Beispiel, weil Sie vielleicht eines Tages Steuern darauf erheben können.“

Jakobs verweist auf die Errungenschaften der physikalischen Forschung: Ohne die Arbeiten von Faraday und seinen Kollegen im 19. Jahrhundert sei die heutige Welt nicht denkbar. Die elektromagnetische Wechselwirkung dominiere das Alltagsleben, über Handys, Transistoren und vieles mehr. Nachweisdetektoren, die Physiker für ihre Experimente am Cern gebaut hätten, würden heute in der Medizin verwendet.

Jakobs hofft, dass die dunkle Materie entdeckt wird. Nicht in dem Moment, wo sie entsteht. Vielmehr werden Millionen Messdaten erst einmal gesammelt und monatelang aufbereitet, ehe Physiker am Computer Zugang bekommen.

„Wir wissen, wie sich die Signatur von dunkler Materie zeigen würde“, sagt Jakobs. Bei solchen Entdeckungen reißt es die sonst so kühlen Wissenschaftler durchaus aus den Stühlen, wie Jakobs in Erinnerung an den Moment des Higgs-Nachweises sagt: „Da springt man schon mal auf am Computer.“

Strahlung entsteht nicht, sagt Jakobs. Einzig geladene Myonen könnten nach außen kommen, wenn der Beschleuniger in Betrieb ist. Sie könnten den menschlichen Körper mit ihrer ionisierenden Strahlung schädigen. Deshalb darf niemand in die Tiefe, wenn der Beschleuniger läuft. Zur Sicherheit wird aber bei jedem Besuch gemessen. Wie erwartet zeigt das Dosimeter 00,00 Mikrosievert an – keine Strahlung.