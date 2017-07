 Transit Elevated Bus: Chinas erfundener Tunnel-Bus

Alles nur Betrug Im vergangenen Jahr war dieses Prototyp des Busses der Öffentlichkeit präsentiert worden. (Foto: AP)

PekingDer Geschäftsmann Bai Zhiming hatte an alles gedacht. In einem Werbevideo pries der die Vorzüge seiner Innovation an. Ein Schienenbus sollte ein für alle Mal die Verkehrsprobleme in den Megametropolen dieser Welt lösen.

Der acht Meter breite und 4,5 Meter hohe Transit Elevated Bus (TEB) sollte einfach über die schleichenden Autos hinwegfahren. Mit dieser Idee sammelte Bai fleißig Gelder von Investoren ein – bis ihm die Polizei auf die Schliche kam.

Noch vergangenes Jahr hatte Bai einen Prototypen des Busses der Öffentlichkeit präsentiert. Wer an der Zukunftstechnik mitverdienen wollte, musste jedoch tief in die Tasche greifen. Bai verlangte Investitionen von mindestens einer Million Yuan (rund 130.000 Euro).

Doch dem Unternehmer ging es nur ums Geld. Das Projekt sei unrealistisch gewesen, teilte die Pekinger Polizei mit – und nahm Bai sowie 31 seiner Mitarbeiter der Firma Huaying Kailai Asset Management fest.

„Die Rechte der Investoren werden im Einklang mit dem Gesetz geschützt“, kündigte die Polizei in ihrer Mitteilung an. Sie rief alle Geldgeber auf, sich bei den Behörden zu melden.