Sehen, ob in China ein Öltank leer ist

Kleinsatellit BIROS Kleinsatelliten können in billigeren „Massentransporten“ ins All gebracht werden. Der Kleinsatellit BIROS des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt etwa reiste mit 19 anderen Satelliten an Bord einer indischen Rakete in den Weltraum. (Foto: dpa)

Viele Teile dafür lassen sich bequem im Internet bestellen. Möglich machten das Bob Twiggs, Professor an der Stanford University, und Jordi Puig-Suari, Ingenieur an der California Polytechnic State University. 1999 entwickelten die beiden eine Art Baukasten für Satelliten: den Cubesat, einen Zehn-Zentimeter-Würfel. In ihn lassen sich Bordcomputer, Sensoren und Co. leicht einklinken. Alles Teile, die dank des Smartphone-Booms inzwischen Billigware sind.

Kostete der Bau eines Satelliten bisher schnell 100 Millionen Euro und der Flug noch einmal genauso viel, lässt sich ein Cubesat für 100.000 Euro basteln und für 50.000 Euro transportieren. Denn die Minisatelliten wiegen ein paar Kilogramm statt Tonnen. Zugleich entwickelt mehr als ein Dutzend Unternehmen Billigraketen, etwa SpaceX, Firefly Space Systems und Virgin Galactic in den USA. Oder Rocket Lab in Neuseeland, das seine Raketenantriebe per 3D-Drucker fertigt.

Erst im November setzte eine Raumfähre vier Spire-Satelliten aus. Die Mitarbeiter in Glasgow fieberten mit, als sich in der Schwerelosigkeit die Solarpaneele und Antennen entfalteten und ein Kreisel den Satelliten im richtigen Winkel zur Erde positionierte. Und als im Spire-Hauptquartier erste Daten eingingen – über eine der 21 Bodenstationen, die das Unternehmen weltweit platziert hat –, gab es, wie nach jedem geglückten Start, Whisky-Zimt-Likör fürs Team.

Während Fernsehsatelliten in rund 36.000 Kilometer Höhe kreisen, besiedeln Start-ups wie Spire den sogenannten Low Earth Orbit bis 2000 Kilometer Höhe. Von dort haben die Geräte das Geschehen auf der Erde gut im Blick. Sie erkennen per Kamera selbst Kanaldeckel. Via Radar erfassen sie gar Höhenunterschiede von Millimetern – so erkannten etwa Esa-Forscher, dass der Millennium Tower in San Francisco jährlich mehrere Zentimeter im Boden versinkt.

Nachteil der geringen Flughöhe: Bei 28.000 Kilometern pro Stunde überqueren die Satelliten Länder binnen Minuten. Es braucht Dutzende Trabanten, um zeitgleich den gesamten Planeten zu beobachten. Spire-Chef Platzer etwa will darum bis Ende des Jahres 100 Satelliten im All haben, um Standort, Fahrroute und Tempo jedes Schiffs zu ermitteln. So wissen Reeder, wann ihre Frachter den Hafen erreichen oder wo sie bei einem Piratenüberfall sind. Auch Ölhändler wollen die Routen von Tankern verfolgen, um Handelspreise zu berechnen.

Auch deutsche Konzerne mischen mit

Befeuert wird der Boom im All auch vom Fortschritt der künstlichen Intelligenz. Computer sind so schlau geworden, dass sie in Satellitenbildern viele Objekte weit schneller erkennen, als dies Menschen jemals möglich wäre. Das Start-up Orbital Insight etwa überwacht per Satellit 2100 Öltanks in China. Die Dächer der Tanks steigen mit dem Ölpegel. Anhand ihrer Schatten auf Satellitenfotos bestimmt Orbital Insight die Füllstände. Hedgefonds wissen dadurch, wie viel Öl China gerade bunkert.

Dank kluger Algorithmen lassen sich aus dem All ganze Volkswirtschaften beobachten. Nachts etwa misst das Start-up Spaceknow die künstliche Beleuchtung in Afrika – und berechnet daraus die wirtschaftliche Entwicklung einzelner Regionen. Und in China beobachtet die Software zwei Mal pro Woche 6000 Orte und vermisst, wie viel Beton und Asphalt dort verbaut werden. Daraus berechnet Gründer Machalek einen Index der Bautätigkeit, den China Satellite Manufacturing Index, der auf Bloomberg-Terminals einsehbar ist.

Finanzmanager wollen damit Wirtschaftsflauten in China früher erkennen. Ähnlich verrät die Zahl der Autos auf Supermarktparkplätzen oder der Container im Hafen, wie gut die Geschäfte von Unternehmen oder Regionen laufen.

Auch deutsche Konzerne mischen mit beim Geschäft mit Big Data aus dem All: Der Rückversicherer Munich Re etwa nutzt ein neues Angebot von SAP. Der Walldorfer Softwarehersteller analysiert Satellitenbilder der Esa, um die Verbreitung von Waldbränden zu studieren – und Brände vorherzusagen. Die Analysen aus dem All helfen dem Versicherer, aktuelle Schäden und künftige Risiken zu kalkulieren.