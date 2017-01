Früh mit dem Drohnenvirus infiziert

Ausbildung zum Drohnenpiloten Gewerbliche Drohnenpiloten benötigen eine Lizenz der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA. (Foto: AP)

Oberschülerin Niemeier will einen Kurs bei SkySkopes belegen. Die Firma aus Grand Forks stellt Drohnenpiloten an. Sie bietet Online-Unterricht für Schüler ab der achten Klasse an und zudem einen Kurs, in dem die Pilotenlizenz erworben werden kann. Niemeier entschloss sich zur Teilnahme, nachdem ihr Vater, ein Fotograf ohne Flugerfahrung, von SkySkopes angeworben wurde, um den 20-wöchigen Flugtrainingskurs für die Pilotenlizenz zu testen.

Matt Dunlevy, Präsident und CEO von SkySkopes, will Schülern, „die früh mit dem Drohnenvirus infiziert wurden“, zeigen, dass Firmen wie die seine Leute einstellen. Er erwartet, dass der Mangel an Drohnenpiloten weiter wächst. Dunlevys Akademie bietet über die Universität von North Dakota, eine der besten Luftfahrthochschulen der USA, auch ein Praxissemester an. Gelehrt werden die Geschichte der Luftfahrt und unbemannter Flugzeuge, Grundlagen und Wissenschaft der Luftfahrt, die Bestimmungen der FAA und Einsatzmöglichkeiten für Drohnen.

„Es gibt da draußen eine Menge Jugendliche, die sich für Drohnen interessieren und verstehen wollen, was das beinhaltet und welche Karrieremöglichkeiten es gibt“, sagt Sprecher Mike Miller vom Zentrum für Fernunterricht in North Dakota, einer gemeinnützigen Online-Schule. Das Zentrum wolle sicherstellen, dass, „egal wo sie sind, egal wie klein ihre Schule ist, sie dieselben Möglichkeiten haben wie jeder andere Jugendliche in einer größeren Schule“.

Bryan Ackley, der ebenfalls an dem Fernlehrgangsprogramm mitarbeitet, vermutet, dass die wissenschaftlichen Grundlagen für manche Schüler sicher neu seien. Er glaubt aber nicht, dass sie sich vom Steuern einer Drohne einschüchtern ließen. „Wenn es mit einem Joystick zu tun hat, können sie das ziemlich schnell begreifen“, sagt Ackley.