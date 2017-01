Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Konkurrenz durch neue Arten

Megalodon-Gebiss Das Gebiss des Ur-Hais konnte bis zu drei Meter breit werden.

Gleichzeitig begünstigte dieser Wandel große Bartenwal-Arten des offenen Meers, die von den saisonalen Planktonblüten rund um Nord- und Südpol stark profitierten. Sie konnten lange Distanzen schwimmen und so zwischen den Hemisphären leicht wechseln.

Offenbar gelang es Megalodon jedoch nicht, sich diese Meeressäuger als Nahrungsquelle jedoch nicht in größerem Umfang zu erschließen. Möglicherweise war sein Körper nicht darauf ausgelegt, in kälteren Gewässern zu funktionieren. Dadurch litt er zunehmend an Nahrungsmangel, zumal die großen Wale nur zeitweise auf ihren Wanderungen gemäßigte und tropische Breiten durchquerten.

Tatsächlich existieren auch einige wenige Fossilien von Großwalen mit Spuren von Megalodon-Bissen. Allerdings ist unklar, ob es sich um gezielte Angriffe handelte oder ob die Haie an Kadavern gefressen hatten. Möglich ist zudem, dass zur damaligen Zeit neu aufkommende Hai-Arten oder die Vorfahren von Schwertwalen dem Monsterhai Konkurrenz machten, was zum Aussterben des weniger flexiblen Riesenhais beitrug.