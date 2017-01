 Urzeitlicher Meeresräuber: Warum der Monsterhai ausstarb

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Megalodon auf Waljagd Der urzeitliche Meeresräuber hatte keine natürlichen Feinde. Trotzdem starb er schließlich aus. (Foto: Virginia Museum of Natural History/Karen Carr/CC BY 3.0)

HeidelbergNatürliche Feinde hatte der busgroße Riesenhai Megalodon nicht: Der 18 Meter lange und 50 Tonnen schwere Meeresräuber musste wohl höchstens Kämpfe mit seinesgleichen fürchten. Der massige Körper musste aber mit energiereicher Nahrung versorgt werden – und genau das bereitete Megalodon vor 2,6 Millionen Jahren das Ende.

Der urzeitliche Jäger hatte es vor allem auf Zwergwale und Robben abgesehen, die jedoch wegen klimatischer Umwälzungen zu dieser erdgeschichtlichen Zeit immer seltener wurden und zum Teil ausstarben. Megalodon verschwand also, weil seine Beute knapp wurde und er sich nicht auf neue Nahrungsquellen umstellen konnte.

Das zumindest glaubt Alberto Collareta von der Universität Pisa, der mit seinem Team das Schicksal des Monsterhais genauer unter die Lupe genommen hat. Die Wissenschaftler analysierten Fossilien von Meeressäugern aus der Zeit vor sieben Millionen Jahren in Peru analysiert – der Hochphase von Megalodon – und konnten zahlreiche Bissspuren nachweisen, die sich auf die gewaltigen Zähne des Hais zurückführen ließen.

Zu den bevorzugten Hai-Opfern zählten neben Robben vor allem kleine bis mittelgroße Bartenwal-Arten, die wohl überwiegend in Küstennähe lebten. Als sich seinerzeit das Klima abkühlte, wurde mehr Wasser an den Polen im Meereis und vor allem in den antarktischen und grönländischen Eisschilden gebunden: Die Meeresspiegel sanken und veränderten umfassend die Ökosysteme auf den Kontinentalschelfen. Dieser Wandel sorgte dafür, dass die Zahl der Kleinwale deutlich zurückging und viele Arten ausstarben.