Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Geckolepis megalepis Möglicherweise erleichtern die großen Schuppen durch Hebelwirkung das schnelle Ablösen der Haut. (Foto: dpa)

MadagaskarGeckos auf Madagaskar können bei einem Angriff blitzschnell ihre gesamte Haut abstreifen. Der Angreifer bleibe mit einem Maul voller Schuppen zurück, berichten Forscher im Journal PeerJ.

Von vielen Eidechsen ist bekannt, dass sie ihren Schwanz abwerfen können, um Fressfeinde abzulenken und Zeit für die Flucht zu gewinnen. Der abgeworfene Körperteil wächst später wieder nach. Die jüngst entdeckten Geckos haben dagegen ein Schuppenkleid, das nur an einigen Stellen am Körper anhaftet, so dass sich die Haut besonders leicht ablöst.

Die besondere Eigenheit machte es schwierig, überhaupt einiger Exemplare der neuen Art habhaft zu werden: Man habe die Tiere einfangen müssen, ohne sie zu berühren, erklärt Markus Scherz von der Ludwig-Maximilian-Universität in München.

Früher hätten Wissenschaftler mit Wattebäuschen versucht, solche Fischschuppen-Geckos zu fangen. Doch selbst beim Kontakt mit der weichen Watte hätten diese sich gehäutet. Für die aktuelle Untersuchung lockten die Forscher die Tiere deshalb in Plastiktüten.

Die im Ankara-Reservat im Nordwesten Madagaskars gefundene Gecko-Art erhielt den Namen Geckolepis megalepis. Die Tiere hätten die größten Schuppen, die man bei Geckos bislang entdeckt habe, berichten die Wissenschaftler. Sie vermuten, dass die großen Schuppen sich durch Hebelwirkung sogar noch leichter vom Körper lösen als bei verwandten Arten.