 Verräterische Knochenspuren: Mittelalterliche Zombie-Abwehr

Die Kirche St. Martin in Wharram Percy Wharram Percy wurde vermutlich kurz nach 1500 aufgegeben. Seit 1950 ist die Ortschaft gründlich von Archäologen untersucht worden. (Foto: dpa)

Portsmouth/SouthamptonBrand- und Schneidespuren an Knochen werten britische Wissenschaftler als Hinweis auf eine mittelalterliche Zombie-Abwehr. Die im Norden Englands vergrabenen Menschen seien wohl nach ihrem Tod verstümmelt worden, damit sie nicht als Untote wieder auftauchten, berichten sie im „Journal of Archaeological Science“.

„Wenn wir richtig liegen, dann ist dies der erste gute archäologische Beweis, den wir für diese Vorgehensweise haben“, sagt Studienleiter Simon Mays von der staatlichen Denkmalpflegebehörde Historic England in Portsmouth.

Der Glaube daran, dass manche Verstorbene nach dem Tod keine Ruhe finden, ist in verschiedenen Kulturen verbreitet. In nordischen Sagas treten Untote als „Wiedergänger“ auf, in Osteuropa als „Vampire“ und in der Karibik als „Zombies“.

Berühmte Vampire Dracula Der berühmteste Vampir der Literaturgeschichte. 1897 erschien die Geschichte vom blutsaugenden Grafen, der seine Heimat Transsilvanien verlässt, um im viktorianischen London auf Menschenjagd zu gehen. Der irische Autor Bram Stoker ließ sich für seinen Titelhelden unter anderem von dem für seine Grausamkeit berüchtigten walachischen Fürsten Vlad III. Draculea inspirieren.

Carmilla Eine weitere klassische Vampirgestalt mit irischen Wurzeln. Joseph Sheridan Le Fanu, der irische Altmeister der fantastischen Literatur, schuf die 1872 erschienene Novelle um den weiblichen Vampir Carmilla, der als geheimnisvoller Gast auf einem Schloss sein Unwesen treibt.

Wurdalak Der russische Schriftsteller Alexei Tolstoi, ein Cousin des großen Leo, schuf die Gestalt des Wurdalak, eines untoten Blutsaugers, der sich seine Opfer bevorzugt aus der eigenen Familie holt. Die Erzählung „Die Familie des Wurdalak“ erschien erst 1884, neun Jahre nach Tolstois Tod, sie gilt heute als eine der gelungensten literarischen Bearbeitungen des Vampirstoffs.

Nosferatu Neben den Dracula-Filmen mit Christopher Lee die wohl bekannteste filmische Umsetzung des Vampirstoffs – als Stummfilm 1922 von Friedrich Wilhelm Murnau in Szene gesetzt, 1979 dann von Werner Herzog mit Klaus Kinski in der Titelrolle.

Graf Krolock Der Herr der Untoten in Roman Polanskis Komödie „Tanz der Vampire“, ein gebildeter, leicht melancholischer, nichtsdestotrotz abgrundtief böser Blutsauger. Legendär die Szene, als Krolocks untoter Sohn Herbert statt in den Hals seines Opfers in ein Buch beißt, das ihm der Vampirjäger Alfred (Roman Polanski) abwehrend entgegenstreckt.

In mittelalterlichen Schriften aus verschiedenen Teilen Europas wird von Toten berichtet, die aus dem Grab aufstehen und die Lebenden heimsuchen. So soll auch die Tradition der Totenwache auf die Furcht vor dem Wiedererwachen des Verblichenen zurückgehen.

Einige mittelalterliche Autoren erwähnen Methoden, um Leichen daran zu hindern, als Untote zu erscheinen. Dazu gehören das Enthaupten und die Verstümmelung der Leiche sowie das Verbrennen von Körperteilen. Das Team um Mays hat nun eine Reihe von Hinweisen zusammengetragen, die darauf hindeuten, dass im verlassenen Ort Wharram Percy im Norden Englands solche Methoden praktiziert wurden.

Wharram Percy wurde vermutlich kurz nach 1500 aufgegeben. Seit 1950 ist die Ortschaft gründlich von Archäologen untersucht worden. Auf diese Ausgrabungen beziehen sich die aktuellen Forschungen.

Konkret geht es um 137 Knochen aus drei Gruben jenseits des örtlichen Friedhofs. Die Knochen konnten mindestens zehn verschiedenen Menschen zugeordnet werden, darunter drei Frauen und zwei Kinder. 17 Knochen weisen Schneidespuren auf, 17 weitere verkohlte Stellen.

Der Altersbestimmung einiger Knochen mit der Radiokarbon-Methode zufolge stammen die menschlichen Überreste vermutlich aus verschiedenen Jahrhunderten. Dies würde ein einmaliges Ereignis – etwa einen kriegerischen Überfall – ausschließen.