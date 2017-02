Feuerring im Pazifik

Eruption auf Bogoslof Island Seit Mitte Dezember brach der Vulkan mehrfach aus und schleuderte Eiskristalle und Gesteinsbrocken in die Luft. (Foto: AP)

Die Aleuten, die größtenteils zu Alaska gehören, sind Teil des sogenannten Feuerrings im Pazifischen Ozean. In der Region in der Form eines Hufeisens stoßen die Nordamerikanische und die Pazifische Platte aufeinander. In der Tiefe entsteht Magma, die an die Erdoberfläche aufsteigt. Ob ein Vulkan ausbricht oder die Lava langsam austritt, hängt von den gelösten Gasen ab und ihren Möglichkeiten, schnell aus der Magma auszutreten.

„Es ist so ähnlich, als wenn man an einem warmen Tag eine Dose Limonade öffnet“, erklärt Waythomas. „Das Gas, das in der Flüssigkeit gelöst ist, tritt schnell aus und bringt dabei Magma mit sich. Es bricht auseinander, während es sich ausdehnt. Dadurch entstehen die Feinpartikel.“

Auf Bogoslof reagiert das Magma außerdem mit dem Meerwasser und der wassergetränkten Erde. Diesen Effekt vergleicht der Geophysiker mit der Herstellung von Pfannkuchen in der Küche. Wenn Wasser auf die Pfanne komme, „dann gleitet das Wasser aus einem Film aus Wasserdampf“, sagt er. „Wenn man diese Dampfschicht zerstört und das Wasser in Kontakt mit der heißen Pfanne bringt, produziert man eine Dampfexplosion.“ Das geschehe im Grunde auch auf Bogoslof.

Auf der Insel sind es die Schockwellen der Erdbeben, die den Dampffilm zwischen dem heißen Magma und dem Meerwasser zusammenbrechen lassen. Die Explosionen lösen weitere Schockwellen aus, so dass noch mehr direkter Kontakt zwischen Magma und Wasser entsteht und schließlich eine Eruption folgt, wie Waythomas erklärt. Dieser Kreis endet erst, wenn kein Magma mehr im flachen Wasser vorhanden ist.

„Wenn der Austritt oberhalb des Meeresspiegels erfolgt, könnte das die Dynamik der Ausbrüche verändern“, sagt der Geophysiker. „Das Meerwasser spielt dann eine weniger große Rolle und es geht stärker darum, wie gasartig das Magma ist. Das könnte das Ende einläuten.“