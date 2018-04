 Weltraum: Dieser Planet ist schwärzer als die Nacht

Kein anderer Planet im Universum ist so extravagant wie WASP-104b. Er schluckt fast das gesamte Licht, mit dem ihn seine Sonne bestrahlt.

Bis zu 99 Prozent des einfallenden Sonnenlichts schluckt der Planet WASP-104b. (Illustration: NASA, ESA, STScI/G. Bacon) Ungewöhnlicher Exoplanet

HeidelbergSeit 2014 kennen Astronomen den Exoplaneten WASP-104b: ein Gasriese vergleichbar dem Jupiter, aber viel näher an seinem Zentralgestirn als der größte Planet unseres Sonnensystems. Nur zwei Tage benötigt WASP-104b für einen Umlauf um seine Sonne. Die große Sonnennähe sorgt für extreme Temperatur, weshalb Wissenschaftler solche Planeten auch als „heiße Jupiter“ bezeichnen.

Doch die Hitze ist nicht die einzige Besonderheit von WASP-104b. Schon bei seiner Entdeckung war Astronomen aufgefallen, dass der Planet sehr dunkel sein muss: Etwa zwei Drittel des auf ihn einfallenden Lichts werden von ihm geschluckt, so die Schätzungen damals. Tatsächlich liegt der Wert sogar noch deutlich höher, wie Teo Močnik von der Keele University und seine Kollegen in einer aktuellen Veröffentlichung beschreiben.

Nach ihren Berechnungen ist WASP-104b dunkler als Holzkohle, und er könnte sogar der dunkelste Exoplanet sein, den Astronomen jemals beobachtet haben. Er absorbiert zwischen 97 und 99 Prozent der Lichtstrahlen, die auf ihn treffen. Zum Vergleich: Unsere Erde wirft rund 40 Prozent des auf sie treffenden Sonnenlichts zurück ins All.

In jedem Fall reiche es damit für die Top 3 der schwärzesten Exoplaneten, so Močnik gegenüber dem Magazin New Scientist. Verursacht wird die Schwärze durch die besondere Atmosphäre des Exoplaneten. Er umkreist sein Muttergestirn in einem Abstand von nur 4,3 Millionen Kilometern – Merkur, der sonnennächste Planet unseres Sonnensystems befindet sich mehr als 20-mal so weit entfernt von der Sonne.

Die große Nähe zum Zentralgestirn sorgte dafür, dass viele gasförmige Bestandteile der Planetenhülle von WASP-104b verdampft sind und ins All geblasen wurden. Damit fehlt dem Planeten eine Wolkendecke, die Licht reflektieren könnte. Stattdessen blieben große Mengen an elementarem Natrium und Kalium in der Atmosphäre, die Lichtstrahlen praktisch vollständig absorbieren.

Wer allerdings die mehr als 400 Lichtjahre weite Reise auf sich nähme, um WASP-104b einmal aus der Nähe zu sehen, der würde eine Überraschung erleben. Die extreme Hitze des Planeten sorgt nämlich dafür, dass er bei direkter Beobachtung glühend purpur aussähe: Aufgrund der hohen Temperaturen strahlt er Licht im roten Bereich des Lichtspektrums ab.