Nordkoreas Cyberkrieger gehören zu den besten der Welt

Computerzentrum in Pjöngjang Die Cyber-Einheiten der nordkoreanischen Führung gehören nach Einschätzung westlicher Experten zu den besten in der Welt. (Foto: dpa)

Dass es auch die Methoden des Cyberkriegs beherrscht, hat Pjöngjang bereits bewiesen. 2013 startete das Land einen Hackerangriff auf Banken und Sender in Südkorea. Washington macht Nordkorea außerdem für eine Attacke auf Sony Pictures im darauffolgenden Jahr verantwortlich. Die Cyber-Einheiten der nordkoreanischen Führung gehören „zu den besten in der Welt“, sagt der Kommandeur der US-Streitkräfte in Südkorea, Vincent Brooks.

Die allermeisten Nordkoreaner haben hingegen nur sehr eingeschränkt Zugang zum Internet. Von den Computern in der Haupthalle des Wissenschaftszentrums haben die Nutzer nur Zugriff auf das, was der Hausserver bereitstellt: Zeichentrickfilme für Kinder und Lernmaterial. Besucher über 17 können mit einer speziellen Genehmigung auch die Websites der staatlichen Medien und einige andere offiziell genehmigte Seiten erreichen.

Der Zugang zum nordkoreanischen Intranet funktioniert über das eigens entwickelte Betriebssystem Red Star. Red Star hinterlasse in jedem auf dem Computer geöffneten Dokument so genannte Wasserzeichen und mache so die Urheber und die Verbreitung von Dateien nachvollziehbar, haben die beiden deutschen IT-Forscher Florian Grunow und Niklaus Schiess herausgefunden.

Das gibt den Machthabern die Möglichkeit, verbotenes Material wie zum Beispiel ausländische Filme aufzuspüren. Ein wichtiges Instrument in einem Land, in dem offiziell für illegal erklärte Inhalte häufig mithilfe von USB-Sticks geteilt werden.

An einem der Computer im Wissenschaftszentrum sitzt die Studentin Ri Yong Hwa, die neben dem Studium in dem Zentrum arbeitet. „Das ist ein guter Ort zum Lernen, ich komme in meiner Mittagspause hierher“, sagt sie und fügt hinzu: „Ich möchte die Losung unseres geliebten Führers umsetzen und unser Land in Wissenschaft und Technologie an die Spitze bringen.“