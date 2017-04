Ab Sommer im Handel

Sunscreenr Das Gerät sieht von außen nicht nach Hightech aus: Ein Gummigehäuse, dem ein bisschen Sand nichts ausmacht, außerdem ein Objektiv und drei Knöpfe. (Foto: pr)

Auch andere Technologien versprechen Schutz gegen Hautkrebs. So misst die Brosche June die UV-Strahlung und warnt mittels einer Smartphone-App, wenn die Trägerin die empfohlene Höchstdosis für den Tag erreicht hat. Andere Anwendungen schlüsseln auf, wie hoch die UV-Belastung am eigenen Standort ist, etwa der „UV-Check“ des deutschen Dermatologenverbandes BVDD. Eine direkte Anleitung zum Schutz bieten sie indes nicht.

Wenn der Sunscreenr im Sommer in den Handel kommt, soll er 150 Dollar kosten. „Wenn man das mit einem Besuch beim Hautarzt vergleicht, ist das günstig“, sagt Cohen – in den USA zahlen Patienten viele medizinische Leistungen aus eigener Tasche. Bei einer Massenfertigung hält das Unternehmen jedoch einen deutlich niedrigeren Preis für möglich.

In den USA hat das Projekt einige Schlagzeilen gemacht. So sicherte sich die Firma auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter eine Finanzierung in Höhe von 120.000 Dollar. Zudem präsentierte Cohen die Idee in der Start-up-Sendung „Shark Tank“.

Der Auftritt führte zwar nicht zum Erfolg, also zu einem Investment, aber er hilft dem kleinen Team mit derzeit zweieinhalb Stellen bei der Partnersuche. „Nach der Sendung haben uns alle großen Hersteller von Sonnenschutz kontaktiert“, erzählt Cohen stolz.

Einer plane, bald Tests mit dem Gerät durchzuführen. Auch unter Elektronikherstellern gebe es einiges Interesse, so lasse sich die Technologie grundsätzlich auch in Brillen integrieren.

Bisher hat Voxelight 5000 Geräte hergestellt, nun sollen Massenfertigung und -verkauf beginnen, auch in Deutschland. Erst braucht Voxelight aber einen Marketingdirektor, der die Kontakte zu Händlern und Kosmetikherstellern aufbaut.

Und eine Finanzierungsrunde, um die Expansion zu bezahlen – bisher finanzieren sich die Gründer weitgehend mit ihrem eigenen Kapital. Vielleicht holt sich ja demnächst ein potenzieller Investor mal wieder einen gemeinen Sonnenbrand.