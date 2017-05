Bei kleinen Details haben die Entwickler geschlafen

Primadonna Elite Experience Gleichermaßen Star wie Diva.

Wer bequem ist, kann die Kaffeemaschine über die App sogar aus dem Bett anschalten. Doch der Fortschritt hat leider mehrere Tücken: Zunächst muss man bereits vorher daran denken, eine Tasse unter den Kaffeeauslauf gestellt zu haben. Ansonsten geht der schöne Kaffee direkt in die Abtropfschale. Darüber hinaus kann man mit der Maschine nur eine Verbindung per Bluetooth herstellen. Die Reichweite der Steuerung ist damit begrenzt. Im Alltag nutzt man darum viel häufiger den Touchscreen an der Maschine als die App.

Doch bei ihrer wichtigsten Aufgabe, dem Kaffee zubereiten, ist die Primadonna der Superstar, der sie sein will. Selbst beim normalen Kaffee zaubert sie eine schöne Crema, der Espresso wird mit bis zu 15 Bar zubereitet. Wer Spezialitäten mit Milch bevorzugt, muss den Milchbehälter andocken, der durch seine doppelte Wand die Milch kalt hält. Auf Knopfdruck liefert der heißen Milchschaum – und reinigt sich hinterher mit heißem Dampf.

In bloßer Überschätzung unserer Barista-Fähigkeiten, machen wir uns an ein Rezept aus dem mitgelieferten Rezeptbuch: Black and White – eine Mischung aus kaltem Milchschaum und kaltem, aufgeschäumten Kaffee. Hergestellt wird der Koffein-Cocktail in der beiliegenden Mixkaraffe. Dafür wird kalte Milch und der mit Eiswürfeln heruntergekühlte Kaffee mit einem beiliegenden Rührstab schaumig geschlagen. Das Ergebnis ist optisch ansprechend, doch geschmacklich eher nicht zu empfehlen. Das nehmen wir mal auf unsere Kappe.

Denn im Alltag erweist sich die Primadonna als zuverlässig und vor allem wenig wartungsintensiv. Muss sie entkalkt werden, leitet sie den Nutzer durch den Vorgang. Und auch die Einzelteile zu reinigen, kostet wenig Energie. Negativ ist allein, dass der Wassertank nicht erkennt, wenn nicht mehr genug Wasser für einen weiteren Kaffee enthalten ist – und mitunter mitten im Brühvorgang eine Nachfüllung verlangt. Das hätte man von einer Maschine in dieser Preisklasse eher nicht erwartet.

Fazit: Das Topmodell der italienischen Kaffeespezialisten wird ihrem Namen Primadonna gerecht – sie ist gleichermaßen Star wie Diva. Die gängigen Kaffeespezialitäten produziert sie in Perfektion, doch bei kleinen Details in der Funktionalität haben die Entwickler leider geschlafen.