 DeLonghi Primadonna im Test: Gleichermaßen Star wie Diva

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Stolzer Preis Mit einem Preis von rund 1900 Euro spielt die Primadonna Elite Experience von DeLonghi in der Champions League der Kaffeevollautomaten.

Die Primadonna nimmt in der Oper eine besondere Rolle ein – sie ist meist der Star, aber auch die größte Diva im Ensemble. Warum, möchte man den italienischen Hersteller DeLonghi fragen, gibt man einer Kaffeemaschine einen solchen Namen? Die Antwort suchen wir in unserem Langzeittest des Modells, das korrekt als Primadonna Elite Experience Ecam 656.85 MS bezeichnet wird – und mit einem Preis von rund 1900 Euro in der Champions League der Kaffeevollautomaten spielt.

Das Auspacken ist gar nicht so leicht: Mit 12 Kilogramm ist die Primadonna ein ganz schönes Schwergewicht. Mit im Paket enthalten sind eine Mix-Karaffe und ein Thermo-Milchbehälter.

Einmal aufgebaut, macht die Primadonna optisch einiges her. Ihre Hülle besteht aus glänzendem oder gebürstetem Edelstahl, was sehr hochwertig aussieht – von der Kaffeedüse bis zum Tassenwärmer. Aus Kunststoff sind nur der angedockte Wassertank und die Auffangschale.

Primadonna Elite Experience Was ist es? Die Primadonna Elite Experience ist ein Kaffeevollautomat der Firma DeLonghi, der sich per App steuern lässt.

Was sagt die Werbung? Durch die perfekte Kombination aus dynamischem Design, modernster Kaffeetechnologie und einem hohen Maß an Benutzerfreundlichkeit stellt die PrimaDonna Elite die neue Generation der DeLonghi Kaffeevollautomaten dar, die alle Anforderungen an Style und Geschmack erfüllen.

Wer steckt dahinter? Der italienischen Elektronikhersteller DeLonghi gehört bei Kaffeevollautomaten zu den Marktführern.

Was ist gelungen? Die Optik ist spitze und auch die Bedienbarkeit der Primadonna fällt durch den Touchscreen und die Anleitungen zur Wartung leicht.

Was ist nicht gelungen? Die Verbindung per Smartphone gelingt nur auf kurze Distanz zuverlässig. Es gibt kein eigenes Fach für Espressobohnen.

Was kostet es? Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1899 Euro.

Lohnt sich der Kauf? Gegenfrage: Lohnt sich ein Porsche? Die Primadonna Elite Experience ist vor allem ein Prestigeobjekt. Und das Kaffeekochen beherrscht sie wie nur wenige andere.

Bis zu 400 Gramm Bohnen passen in den Kaffeebehälter. Gemahlen werden sie mit einem Kegelmahlwerk, dessen Mahlgrad sich in 13 Stufen abstimmen lässt. Und selbst gemahlener Kaffee kann über ein Fach problemlos in die Maschine eingefüllt werden.

Schade ist, dass es keine getrennten Fächer für Kaffee- und Espressobohnen gibt. Wer sich für einen Kaffeetyp entscheidet, muss die Bohnen erst vollständig verbrauchen.

Die erste Inbetriebnahme funktioniert intuitiv über den 4,3-Zoll-Touchscreen der Maschine. Weil nicht nur in einer Redaktion, sondern auch in einer Familie, die Geschmäcker verschieden sind, können sich die bis zu sechs Nutzer eigene Profile anlegen, um die beliebtesten Kaffeespezialitäten zu speichern. Insgesamt 21 Getränke wie Cappuccino, Latte Macchiato oder auch Espresso sind vom Werk aus eingespeichert. Wer lieber Tee mag, hat die Wahl, sein heißes Wasser in vier voreingestellten Temperaturen in die Tasse fließen zu lassen – je nachdem, welcher Tee es sein soll.

Das Besondere der Primadonna sind aber ihre digitalen Funktionen. War es kreativer mag, kann eigene Kaffeespezialitäten im Smartphone entwerfen. Über die App „Coffee Link“ kann man festlegen, wie hoch der Anteil an Kaffee oder Espresso, an Milchschaum oder heißer Milch sein soll. Auch die Stärke des Kaffees lässt sich regulieren. Am Ende kann man die eigene Kreation speichern und immer wieder abrufen.