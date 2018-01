Von allem zu viel, überall das Gleiche: Garmins neuer Tracker Vivomove HR ist ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn Produktmanager sich bemühen, es sowohl Minimalästheten als auch Wearble-Nerds recht zu machen.

BonnNa, konnten Sie Ihre Vorsätze schon realisieren? Auch Dauerhaft? Spätestens mit dem Beginn des neuen Jahres sind die fetten Tage vorbei und es ist traditionell die Zeit von guten Vorsätzen - allerdings überstehen viele davon noch nicht einmal den Januar. Deshalb gönnen sich viele Schweinehundgeplagte einen dieser total teuren und smarten Digital-Tracker - in der Hoffnung, dadurch motiviert zu werden und weiter am Ball zu bleiben. An diese Zielgruppe richtet sich Garmin mit seinem neuen Wearable Vivomove HR.

Smarter, digitaler, besser?

Der Schweizer Navigations-Experte hat dafür seinen 2016er-Tracker Vivomove (den wir hier ausführlich für Sie getestet haben) einem Digital-Tuning unterzogen und erweitert damit die erfolgreiche Vivo-Serie, die inzwischen aus mehr als acht unterschiedlichen Geräten besteht. Wie schon der Vorgänger erscheint auch das komplett überarbeitete Modell zunächst aufs Wesentliche reduziert und ähnelt optisch eher einer klassischen Analoguhr statt einem digitalen Fitness-Tracker.

In den Funktionen allerdings grenzt sich der Vivomove HR nicht mehr ganz so klar von anderen alleskönnenden Gadgets auf dem Markt ab, denn das Gerät ist technisch inzwischen an vorderster Front gut mit dabei. Kann diese Mischung aus vermeintlicher Schlichtheit und Motivation von hartnäckigen Couchpotatoes noch funktionieren? Wir haben den Test gemacht, verraten Ihnen, was der Tracker kann und ob und für wen sich die Investition lohnt.

Das Produkt in aller Kürze Was ist es? Der Fitness-Tracker Vivomove HR, der, von der Optik her betrachtet, eine elegante Armbanduhr ist, speichert die Schrittanzahl, überwacht den Schlaf, misst die Herzfrequenz, berechnet Stresslevel und VO2max-Wert. Per Bluetooth werden die Daten mit der Garmin Connect App auf dem Handy synchronisiert, damit User ihre Statistiken genauer analysieren können. Über die Online-Trainingsplattform erhalten sie motivierende Tipps und wer will, kann seine täglichen Erfolge mit einer Community teilen. Wer steckt dahinter? Garmin gilt als einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich der Navigation und hat 11.400 Mitarbeiter an 50 Standorten auf der ganzen Welt. Seit der Gründung durch Gary Burrell und Min Kao (daher der Name Garmin) im Jahr 1989 hat der Schweizer Hersteller mehr als 150 Millionen Produkte verkauft. Was sagt die Werbung? "Ein Klassiker, modern interpretiert: Auffallend stylisch in Roségold, elegant in Gold mit braunem Leder oder sportlich in Schwarz mit Neonakzenten: Die neuen Modelle der vívomove HR bieten für jeden Geschmack das passende Modell und lassen sich leicht im Alltag kombinieren. Selbst beim Duschen oder Schwimmen müssen Nutzer nicht auf das schicke Fitness-Accessoire verzichten, denn das Gerät ist bis zu 5 ATM wasserdicht. Die neuen Modelle kommen mit einer Akkulaufzeit von fünf Tagen im smarten Modus oder bis zu 14 Tage im Uhrenmodus." Was ist gelungen? Der Vivomove HR ist optisch ein eleganter, unauffälliger und sportlicher Begleiter für den Alltag. Positiv ist auch die Einführung in das Produkt via App sowie die Online-Plattform zur Analyse und die lange Akku-Laufzeit. Was ist nicht gelungen? Leider kann der Tracker zu viel als dass er noch als praktischer Minimalist durchgehen könnte. An diesem Punkt schließt Garmin einen Teil der Zielgruppe aus, denn es braucht schon etwas Geschick und Muße, sich in alle Funktionen des Vivomove HR einzuarbeiten. Außerdem gibt es noch Ungenauigkeiten und Abweichungen beim Thema Herzfrequenz. Was kostet das Gerät? Garmin bietet das Gerät im Online-Shop für 299,99 Euro in der Premiumversion an. Die günstigere Sportversion mit schwarzem Kunststoff-Armband liegt bei 199,99 Euro. Lohnt sich der Kauf? Ja. Und zwar für technikaffine Menschen, die sich von einem schönen Schrittzähler, der gleichzeitig ein Alleskönner ist, motivieren und anschubsen lassen wollen zu mehr Bewegung. Nicht geeignet ist der Vivomove HR für ältere Menschen und Minimalästheten, die in den Funktionen nur aufs Wesentliche reduziert sein möchte. Hier empfiehlt sich definitiv der Vorgänger Vivomove, den es noch im Handel zu kaufen gibt. Pluspunkt: er ist auch noch 30 Euro günstiger.

Zu kaufen gibt es den neuen Vivomove, der je nach Design zwischen 200 und 300 Euro kostet, seit 2018. Im Test stand uns das Modell HR Sport in Schwarz mit Kunststoffarmband zur Verfügung.

Was ist alles neu? Unter dem Ziffernblatt wurde ein OLED-Touchdisplay verbaut, das sich durch das Uhrenglas hindurch bedienen lässt. Eingespart wurde auch der Bedienknopf am Uhrengehäuse. Stattdessen wird die Anzeige durch Berührung und Gestik aktiviert und eintreffende Benachrichtigungen werden automatisch angezeigt.

Ausgestattet mit einem Herzfrequenzsensor, kann der neue Fitness-Tracker nun auch den Puls seines Trägers messen und auf dieser Grundlage den VO2max-Wert und das persönliche Stresslevel berechnen. Außerdem ermittelt der Vivomove HR neben klassischen Funktionen, wie das Zählen von Schritten und Stockwerken, Schlafanalyse, Berechnung des Kalorienverbrauchs und mehr, jetzt zusätzlich noch das persönliche Fitness-Alter und zeichnet intensive Bewegungsminuten auf. Vorinstallierte Sport-Apps gibt es für Laufen, Fahrradfahren, sowie Kraft- und Wiederholungstraining. Es können aber auch weitere Sportarten manuell über die Garmin-Connect-App ergänzt werden - die Auswahl scheint nahezu unbegrenzt.

Ansonsten hat sich nicht so viel getan, schließlich greift der Tracker auf dieselbe Plattform zu, wie alle anderen Garmin-Produkte auch. Dafür wird die Uhr via Connect App auf dem Handy synchronisiert, damit User ihre Statistiken genauer analysieren können. Über die Online-Trainingsplattform erhält man motivierende Tipps. Und wer will, kann seine täglichen Erfolge mit einer Community teilen.

Herzfrequenz am Handgelenk

Die Werte, mit denen Garmin hier diesmal besonders punkten will, liegen im Innern des Vivomove HR. Dort also, wo die Herzfrequenz gemessen wird. Wie das funktioniert? Ein optischer Sensor wirft über drei LEDs (der finnische Konkurrent Polar nutzt bereits doppelt so viele LEDs, siehe Produkttest M430) Licht auf die Haut am Arm und misst dann die Lichtmenge, die reflektiert wird.

Daraus errechnet eine Software dann wiederum die Herzfrequenz pro Minute und macht damit einen Brustgurt, wie man ihn als Läufer sonst kennt, überflüssig (na ja, zumindest fast. Aber dazu später mehr). Außerdem werden faule Schreibtischtäter nach einer inaktiven Stunde an die nächste Bewegungseinheit zur Kaffeeküche oder ins Treppenhaus erinnert.

Auch den Schlaf kann der Vivomove HR in der Nacht analysieren. Schließlich ist ein gesunder Schlaf eine wichtige Trainingseinheit, denn während der Nachtruhe hat der Körper Zeit, sich an die körperlichen Herausforderungen des Trainings anzupassen. Schlafen Sie schlecht, trainieren Sie also auch schlecht. Ich muss allerdings zugeben, dass das Interesse an der Auswertung ziemlich schnell nachgelassen hat bei mir. Schlafmangel ist kein Thema, das mich groß umtreibt. Die Nächte weitgehend identisch. Hervorheben kann ich aber, dass die Uhr durch ihr geringes Gewicht und das weiche Silikonarmband überhaupt nicht stört im Bett (vorausgesetzt, Sie haben die Smart-Notifications deaktiviert...). Lobenswert ist auch die Akku-Laufzeit. Der Vivomove HR muss eigentlich nur einmal pro Woche an die Steckdose.