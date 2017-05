1.000 Meter in vier Minuten

Ruhetag am Hotelpool Die Uhr belohnt mich auch an trainingsfreien Tagen mit motivierenden Nachrichten - etwa, wenn ich das Tagesziel an Schritten (10.000) erreicht habe. Aber keine Angst, nicht alle müssen direkt 10.000 Schritte schaffen. Die Fenix 5S lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist dann automatisch ein entsprechendes Tagesziel an Schritten zu. (Foto: Carina Kontio)

Und dann verdient sich die Uhr auch weitere Bonuspunkte, denn erst in Kombination mit dem Brustgurt lassen sich vor allem beim Lauftraining sehr spannende Insights wie etwa Schrittlänge, Schrittfrequenz, horizontale- und vertikale Bewegung oder gar Dysbalancen sehr genau ermitteln und auswerten.

Die vielen Stärken der Fenix 5S machen sich während des Trainings bemerkbar, das durch den Einsatz der High-End-Uhr richtig Spaß macht. Zum Beispiel beim Intervalltraining. Dort wird auf dem Display nun auch anhand eines farbigen Balkens angezeigt, wann das Intervall zu Ende ist. Was so harmlos klingt, kann unter Belastung - laufen Sie mal 1.000 Meter in vier Minuten und schauen dann noch auf die kleinen Ziffern am Handgelenk, um abzulesen, wie weit es noch ist - enorm wichtig sein.

Fakten zur VO2max für Sportler VO2max? Dieser Wert ist ein Ausdruck, der häufig in Sportsendungen fällt bei Marathonläufen oder beim Skilanglauf. Er ist ein Maß dafür, wie viel Sauerstoff wir unseren Muskeln pro Minute zur Verfügung stellen können. Eine hohe Sauerstoffkapazität bedeutet, dass der Körper sehr gut aerob verbrennt. Das heißt, dass wir eine gute Kondition haben.

Maximale Sauerstoffkapazität Die maximale Sauerstoffkapazität wird in Milliliter Sauerstoff pro Kilo Körpergewicht und Minute angegeben. Bei einem durchschnittlichen Mann sind das ungefähr 30 bis 40 Milliliter Sauerstoff pro Kilo und bei einer Frau 25 bis 35. Ein paar Werte zum Vergleich:

Männer Durchschnittlicher Mann zwischen 20 und 30: 45 bis 50ml/kg/min.

Frauen Durchschnittliche Frau zwischen 20 und 30: 35 is 40 ml/kg/min.

Joan Benoit: Marathonläuferin Joan Benoit, Marathonläuferin, olympisches Gold 1984: 79ml/kg/min.

Gunde Svan: Skilangläufer Gunde Svan: Skilangläufer, mehrfach olympisches und WM-Gold in den 1980er-Jahren: 91 ml/kg/min.

Björn Dahle, Skilangläufer Björn Dahle, Skilangläufer, mehrfach olympisches und WM-Gold: 96ml/kg/min.

Rennpferde Wenn man sich im Tierreich umschaut, sind die Unterschiede noch viel größer. Ein Rennpferd kommt auf 180ml/kg/min.

Schlittenhund Und allen Grund zur Bescheidenheit gibt uns ein Schlittenhund. Er kommt auch 240ml/kg/min.

Quelle: Das Gesundheitsrezept Dr. med. Anders Hansen, Dr. med. Carl Johan Sundberg, "Das Gesundheitsrezept: Klüger trainieren, länger leben", erschienen beim Goldmann-Verlag. ISBN: 978-3-442-17592-5.

Beim Radfahren fand ich es hingegen viel zu schwierig, neben dem Straßenverkehr und den Mitfahrern in meiner Gruppe gleichzeitig noch das Display im Auge zu behalten. Bei Abfahrten im Unterlenker, wo schnell mal 60km/h oder mehr erreicht werden, würde ich aus Sicherheitsgründen sogar davon abraten; das gilt bei Uhren anderer Hersteller natürlich genauso und ist kein Garmin-spezifisches Problem.

An der GPS-Genauigkeit gibt es nichts zu meckern. Einzig nachdenklich macht mich die Tatsache, dass die Uhr auch auf dem Tisch liegend ihre Kilometer sammelt, wenn man beispielsweise den Laufmodus startet, sich aber auf die Couch legt - alleine während der letzten 2,5 Stunden ist hier eine Distanz von 1,1 km zustanden gekommen.

Am Ende überzeugt die Multisport-Uhr übrigens auch mit einem praktischen Detail: das Armband lässt sich im Vergleich zu herkömmlichen Bändern dank einer neuen Klippverschluss-Lösung sehr leicht wechseln. Farbige Wechselarmbänder gibt es ab 49 Euro bei Garmin im Online-Shop.