Leider keine W-Lan-Funktion

Garmin Fenix 5 Serie Die Garmin-Familie hat in diesem Jahr Zuwachs bekommen: Die Fenix 5 Serie punktet mit einem Chroma-Display, verbesserter Elevate-Herzfrequenztechnologie, erweitertem Activity-Tracking, Multisport-Funktionen, Smart-Notifications und der Connect IQ-App. Die GPS-Sportuhr beinhaltet vorinstallierte topographische Landkarten zur verbesserten Navigation. (Foto: Carina Kontio)

Die Einrichtung geht schnell und ist kinderleicht, das Blättern durchs Menü der Fenix flüssig. Bei Garmin-Connect, der Online-Plattform zur Trainingsanalyse und Speicherung der Daten, muss zunächst ein obligatorisches Konto eingerichtet werden. Für die sehr ausführliche und für Anfänger leicht unübersichtliche Plattform gibt es auch eine praktische Handy-App (Android und iOS), über die sich später die 5S per Bluetooth koppeln und bei Bedarf weiter modifizieren lässt (Ziffernblätter, Sport-Widgets, Schnickschnack etc.). Nach dem Training werden dann alle Daten reibungslos mit dem Smartphone synchronisiert. Alternativ lassen sich die Trainingsergebnisse auch mit dem Kabel über den Rechner auf die Connect-Plattform übertragen. Über eine W-Lan-Funktion verfügt leider nur die noch teurere Fenix-Saphir-Edition, die stolze 699,99 Euro kostet.

Stark ist bei der 5S auch die Akkuleistung, die je nachdem, welche Funktionen man nutzt, bis zu neun Tage lang halten soll. Ich habe das im Test öfter mal ausgereizt und kann die Ausdauer nur bestätigen. Die Uhr muss wirklich nicht oft an die Steckdose. Selbst im Dauer-GPS-Betrieb sind 14 Stunden Laufzeit drinnen, was bei den allermeisten Sportarten völlig ausreichend sein sollte, wenn Sie nicht gerade an Ultraläufen in den Katalonischen Pyrenäen teilnehmen.

Punktabzug gibt es für das Aufladen. So suchte ich vergeblich eine Ladeschale oder - klemme. Stattdessen musste die teure Uhr mit der Vorderseite irgendwo hingelegt werden, damit das USB-Kabel von hinten eingestöpselt werden kann. Das ist deswegen besonders brisant, weil bei allen Uhren aus der Fenix-Reihe die Lünette, in der die GPS-Antenne verbaut ist, äußerst empfindlich auf Berührungen reagiert. Heißt: sobald Sie beim Trailrunning oder Bergsteigen einmal zart den Felsen touchieren, ist die schöne Optik ruiniert. Und Kratzer, die Sie sich einmal eingefangen haben, bleiben für die Ewigkeit, denn ein separater Tausch der Lünette ist leider nicht möglich (Mein Tipp an alle Schutzhüllenhersteller: hier bietet sich ein Geschäftsmodell an mit Cases für besonders empfindliche Smartwatches).

Und wo wir schon bei den Schwächen sind, gleich noch eine hinterher: die optische Herzfrequenzmessung war zumindest in meinem Fall für die Katz. Die Werte stimmten nie mit der nahezu EKG-genauen Messung über den Brustgurt (muss separat gekauft und dann gekoppelt werden) überein. Damit ist ein nach Herzfrequenz gesteuertes Intervalltraining eigentlich unmöglich. Immerhin steht Garmin mit diesem Problem nicht alleine da. Hier ist auch eine Apple Watch oder die Polar M600 noch nicht völlig ausgereift. Ich empfehle daher allen etwas ernsthafter trainierenden Sportlern, die vielleicht auch schon mal eine Leistungsdiagnostik gemacht haben, den Griff zum Herzfrequenzgurt. Damit sind Sie immer auf der sicheren Seite.