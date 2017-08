Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Das Mikrofon ist permanent an

Präsentation des Google Home Der Konzern hat das Gerät zunächst in der englischsprachigen Welt eingeführt, nun kommt es auch in Deutschland auf den Markt. (Foto: Reuters)

Einen eigenen Namen gibt Google der Assistentin nicht, sie wird mit „Hey Google“ oder „OK Google“ angesprochen. Wenn der Lautsprecher das Aktivierungswort erkennt, leuchten die LEDs auf der Oberseite bunt auf. Das gelingt auch, wenn Musik läuft oder die Dunstabzugshaube pustet, meistens zuverlässig. Die Lautstärke lässt sich auch mit einer Fingergeste auf der berührungsempfindlichen Oberseite regeln.

Einfache Wissensfragen beantwortet das System prompt, etwa nach dem Geburtstag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (17. Juli 1954), der Bedeutung des Wortes „Kompetenzkompetenz“ (hier hilft Wikipedia) oder der Übersetzung von „Ich möchte eine Pizza ohne Mozzarella“ ins Italienische („Vorrei una pizza senza mozzarella“). Bei der Fragen nach den besten Filmen 2016 zählt der Assistent „Toni Erdmann“, „Rogue One: A Star Wars“ und „Zoomania“ auf. Hier kann Google die eigenen Stärken ausspielen, von der Internetsuche bis zum Übersetzer.

Doch sobald es etwas komplizierter wird, muss das System passen. Die Premierministerin von Großbritannien zählt es auf, den Außenminister schon nicht mehr. Und wenn der Satz nicht richtig formuliert ist, kommt entweder eine falsche Antwort oder gar nichts. Auf die – nicht ganz galant formulierte – Frage: „Wann hat der Erste Weltkrieg stattgefunden?“ trägt das System beispielsweise Informationen über einen Film vor. Dagegen rattert es die richtigen Daten herunter, wenn der Nutzer richtig fragt, und zwar so: „Wann war der Erste Weltkrieg?“

Auch bei vielen Funktionen muss Google Home noch dazulernen. Das Gerät kann zwar einen Timer stellen, aber keine Erinnerung einrichten. Einträge in den Kalender sind noch nicht möglich, und die Einkaufsliste lässt sich zwar per Spracheingabe bestücken, aber wie sie abrufen will, kann das nur mit dem Smartphone tun. Navigationsfragen wiederum weiß das System zu beantworten, es kann aber keine Wegbeschreibung auf den Bildschirm schicken. Diese Mängel wiegen auch die programmierten Gags nicht auf. Google Home muss sich noch deutlich weiterentwickeln, um als wirklicher Assistent dienen zu können.

Wenige Integrationsmöglichkeiten

Der Amazon-Lautsprecher ist nicht nur bei den Kunden ein Erfolg, sondern auch bei den Entwicklern: Sie haben zahlreiche Erweiterungen für die Assistentin Alexa programmiert und ermöglichen die Steuerung vernetzter Geräte mit Sprachbefehlen. Hier hat Google einiges aufzuholen.

So gibt es bisher keine Möglichkeiten, der Assistentin zusätzliche Fähigkeiten beizubringen, wie es Amazon mit den sogenannten Skills anbietet – also hunderten kleinen Programmen, mit denen externe Entwickler Verkehrsinfos, Witze und Spiele über den Lautsprecher ausgeben lassen können. Daher ist beispielsweise beim Google-Gerät das Angebot an Nachrichtenprogrammen deutlich kleiner. Ob eine Einführung derartiger Fähigkeiten geplant ist, lässt das Unternehmen offen.

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Integration von Smart-Home-Geräten. Zur Markteinführung kann Google Home nur eine Handvoll von Produkten steuern, beispielsweise die Thermostate der Konzernschwester Nest und die Lampen der Hue-Linie von Philips. Das ist sicherlich nur eine Momentaufnahme, viele Unternehmen werden vermutlich bald eine Integration anbieten. Derzeit ist Amazon Echo aber deutlich im Vorteil.

Ohne Vertrauen geht es nicht

Damit der Assistent immer zu Diensten steht, lauscht er mit dem Mikrofon nach dem Aktivierungswort. Wenn das Kommando „OK Google“ oder „Hey Google“ fällt, überträgt er Daten auf die Server des Konzerns. Das muss Nutzern bewusst sein – auch Amazon Echo macht es nicht anders. Wer das zwischenzeitlich verhindern will, drückt einfach einen Knopf auf der Vorderseite. „Das Mikrofon ist stumm geschaltet“, gibt der Lautsprecher dann durch.

Außerdem muss der Assistent viel wissen, um möglichst nützlich zu sein. Daher bittet Google bei der Einrichtung des Gerätes um Erlaubnis, auf zahlreiche Informationen zuzugreifen und diese zu speichern. Das gilt beispielsweise für Aktivitäten im Internet und in Apps, Kontakte, Kalender und Musik auf dem Smartphone, aber auch Sensorwerte. Zudem werden die Spracheingaben aufgezeichnet, damit „die Spracherkennungsfunktion optimiert werden kann“.

Wer Google Home nutzt, muss dem Hersteller also eine Menge Vertrauen entgegenbringen. Viele Verbraucherschützer tun das nicht. Der Nutzer könne nicht „vollständig nachvollziehen, wie seine Daten am Ende tatsächlich verwendet werden“, sagt etwa Florian Glatzner, Digitalexperte beim Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV): „Man füttert die Datenmaschine und bekommt dafür Bequemlichkeit. Die Frage ist, ob dabei die Kosten-Nutzen-Rechnung stimmt.“

Fazit: Ein smarter erster Versuch

Für Google-Mutterkonzern Alphabet ist Home der erste Versuch in Sachen vernetzte Lautsprecher – und der ist durchaus gelungen. Das Design ist ansprechend, der Klang zumindest nicht abschreckend, und der Assistent funktioniert mindestens genauso gut wie Alexa, in einigen Bereichen sogar schon besser. So viel lässt sich nach einigen Tagen mit dem Gerät schon sagen.

Käufer müssen sich nur einige Dinge bewusst machen. Erstens: Die Software ist noch nicht ausgereift, die Nutzer dienen als Versuchskaninchen. Zweitens: Google Home funktioniert nicht ohne Google, im Gegenteil, es bindet die Käufer noch stärker an den Konzern. Und drittens: Virtuelle Assistenten funktionieren nur, wenn sie viele Informationen sammeln. Das muss kein Hindernis sein, man sollte es nur wissen.