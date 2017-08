 Handpresso Auto Hybrid im Test: Mit diesem Gadget machen Sie Kaffee in Ihrem Auto

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Frischer Espresso im Handumdrehen Der Handpresso ist eine mobile Espressomaschine für Auto, Camper oder Schiff - vorausgesetzt es gibt einen 12-Volt-Zigarettenanzünder.

(Foto: PR Handpresso)

BonnStockender, zähfließender Verkehr und endlose Staus: Zu Beginn und am Ende der Sommerferien sind die Fernstraßen gen Süden und die Autobahnen rund um die Ballungszentren oft verstopft. Kilometerlange Blechlawinen trüben unsere Vorfreude auf den lang ersehnten Erholungsurlaub und es wird gedrängelt, ausgebremst, sinnlos überholt und hier und da auch mal der Mittelfinger gezeigt oder die Lichthupe zum Einsatz gebracht. Das ist Stress pur und erfordert gleichzeitig allerhöchste Aufmerksamkeit.

Verlieren Sie aber bitte nicht gleich die Nerven! Es gibt nämlich auch schöne Dinge, die Sie im Stau tun können – zum Beispiel einen frischen Espresso kochen. Als wahre Espresso-Genießer sind wir uns sicherlich einig, dass völlig überteuerte Automaten-Kompromisse am Rasthof undenkbar sind.

Das Produkt in aller Kürze Was ist es? Der Handpresso ist eine mobile Espressomaschine für Auto, Camper oder Schiff - vorausgesetzt es gibt einen 12-Volt-Zigarettenanzünder. Sie funktioniert sowohl mit handelsüblichen E.S.E-Kaffee-Pads als auch mit gemahlenem Kaffee. Die Maße sind mit 22x10x20cm handlich und kompakt, das Gewicht beträgt lediglich 880 Gramm.

Was sagt die Werbung? “Die neue Handpresso Auto 12 Volt wurde komplett überarbeitet. Mit ihrem kompakten, preisgekrönten Design, der benutzerfreundlichen Bedienung und jeder Menge Freude und Spaß zaubern Sie im Handumdrehen einen perfekten Espresso. Egal ob Sie sich gerade auf Dienstreise, auf dem Weg in den Urlaub oder einfach nur im Stau befinden, mühelos bereitet die mobile Espressomaschine mit ihren 16 Bar Druck (...) einen erstklassigen Espresso und eine perfekte Crema. (...) Die ultimative "High End“-Version arbeitet sowohl mit ESE Pads als auch gemahlenem Kaffee.”

Wer steckt dahinter? Den französischen Hersteller Handpresso gibt es seit 2006. Dahinter verbirgt sich das Start-up des Designers Henrik Nielsen, CEO von Nielsen Innovation. Inzwischen hat Handpresso eine ganze Produktpalette an Outdoor-Accessoires (Thermoflaschen, Etuis, unzerbrechliche Tassen) und anderen nützlichen Dingen für Unterwegs entwickelt und dafür auch mehrere Designpreise abgestaubt.

Was kostet das Gerät? Der Handpresso Auto kostet 159 Euro. E.S.E.-Pads, die separat erworben werden müssen, gibt es in unterschiedlichen Preisklassen. Bei Tchibo kosten 100 Pads beispielsweise 10,99 Euro während man für 18 Pads von Illy gut 6,60 Euro bezahlt.

Was ist gelungen? Das einfach zu bedienende Gerät ist leicht und praktisch im Auto zu verstauen und kreiert in nur vier Minuten einen richtig starken und leckeren Espresso. Dank der E.S.E.Pads, mit denen die Maschine befüllt wird, ist der Aufwand für die Reinigung des Handpresso minimal.

Was ist nicht gelungen? Zwei Dinge gilt es noch zu optimieren. Da der Stecker im Zigarettenanzünder sehr heiss wird, wäre eine Art Schutzkappe dafür ganz gut, damit man sich nicht die Finger verbrennt. Außerdem stört es, dass der Espresso beim Auskipppen manchmal ganz schön stark blubbert oder spritzt.

Lohnt sich der Kauf? Klare Sache: Ja. Der Geschmack überzeugt und der Handpresso zaubert tatsächlich konstant einen kräftigen und aromatischen Espresso, der keinen Vergleich zur Premium-Maschine zu scheuen braucht. Einzig die Crema könnte noch etwas schöner und fester sein. Aber ganz ehrlich, ich habe wirklich schon deutlich schlechte Espressos in Restaurants und Straßencafés auf der Untertasse gehabt. Und wenn Sie sich für kleines Geld einen Spannungswandler kaufen (gibt es für weniger als 10 Euro im Elektro-Fachmarkt), dann können Sie den Handpresso auch im Büro oder Daheim nutzen.

Genau für Menschen wie uns hat der französische Designer Henrik Nielsen einen Espresso-Kocher speziell für Kaffeeliebhaber gemacht, die viel mit dem Auto unterwegs sind. Also ein Gadget, das sich nicht nur auf dem Weg in den Urlaub, sondern auch auf längeren Dienstfahrten oder im Außendienst ganz nützlich macht.

Das Unternehmen Handpresso gibt es seit 2006 und es sorgte schon 2008 für Aufsehen, als das Start-up die weltweit erste und kleinste Outdoor-Espressomaschine, die Handpresso Wild, vorstellte, die komplett ohne Strom funktioniert und trotzdem mit einem Druck von 16 Bar für den kleinen Schwarzen zwischendurch sorgt. Dafür wurde die Firma inzwischen mit sieben internationalen Designpreisen ausgezeichnet. Handpresso gilt heute als der bekannteste Hersteller unter den mobilen Espresso-Maschinen. Wir sollten von der Schweiz als dem Land der Erfinder künftig also nicht mehr nur an Schweizer Messer, Käse und Schokolade denken.

Nun also liegt die mobile Erweiterung des Sortiments auf unserem Schreibtisch: der Handpresso Auto, mit dem ich, angesteckt an den 12-Volt-Zigarettenanzünder, auch in meinem Auto mit 16 Bar den Koffein-Turbo zünden kann. Der Preis: 159 Euro.

Ausführlich getestet habe ich das Gerät auf der - Gott sei Dank - staufreien Autofahrt in den Urlaub nach Südtirol sowie als schnelle Energie-Tankstelle vor meinen letzten Triathlon-Wettkämpfen, für die man als Athlet nicht selten einmal früh im Morgengrauen quer durch mehrere Bundesländer fährt, bis zum Autodach vollgepackt mit Wettkampfausrüstung & Co.