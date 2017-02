Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Rat von Experten einholen

Rückseite ersetzen Wenn nach einem Sturz die Rückseite des Telefons gesprungen ist, kann man bei vielen Geräten ein Ersatzteil anbringen. (Foto: dpa)

Generell gilt: Je teurer die Reparatur ist, desto eher lohnt es sich, einen Fachmann aufzusuchen. Falls möglich, sollten Reparaturen erst an einem älteren Gerät getestet werden, damit bei Fehlern der Schaden nicht so hoch ist.

Das Internet ist voller praktischer Anleitungen, die Schritt für Schritt und leicht verständlich das Vorgehen bei Reparaturen erklären. Fündig wird man etwa bei iFixit.com, Fixxoo.de oder iDoc.eu. Aber auch auf Videoportalen wie Youtube finden sich zu sehr vielen Geräten Reparaturanleitungen.

Gerade für Laien ist die Hemmschwelle aber hoch, selbst Hand an ein Smartphone anzulegen. Es kann daher nicht schaden, einen erfahrenen Bastler an der Seite zu haben. Wer nicht zufällig einen kennt, findet bei vielen Volkshochschulen und besonders in Repair Cafés Hilfe.

Akku austauschen Ist der Akku nicht mit dem Smartphone verklebt, lässt er sich mit etwas handwerklichem Geschick und dem richtigen Werkzeug meist recht leicht austauschen. (Foto: dpa)

Dort treffen Laien auf Experten, die bei der Reparatur verschiedener Geräte behilflich sein können, die sonst vielleicht auf dem Müll landen würden. Dafür verlangen sie meist nur eine kleine Aufwandsentschädigung. Simone Vintz hat für die Stiftung Warentest verschiedene Repair Cafés in Berlin ausprobiert und dort unter Anleitung immer den gleichen Defekt repariert: ein gesprungenes Displayglas.

Neben fachkundigem Rat wurde Vintz auch das Werkzeug zur Verfügung gestellt. Ihr Fazit: „Wer Kosten sparen will und zudem den Nachhaltigkeitsgedanken der Repair Cafés unterstützen möchte, ist dort gut aufgehoben.” Vintz rät aber auch ganz klar dazu, sich als Anfänger bei der Reparatur unterstützen zu lassen. So habe sie das Eingreifen der Helfer einige Male vor größerem Schaden bewahrt.