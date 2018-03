Heizungssteuerung von Tado im Test Alexa, mach‘ mal wärmer! – Wenn der digitale Assistent die Heizung steuert

Seite 4 von 4: Amortisierung kann Jahre dauern

Wie hoch sind die Einsparungen?

Das Unternehmen verspricht Einsparungen von bis zu 31 Prozent. Diese Aussage ist aber mit Vorsicht zu genießen. Diese Berechnung legt Annahmen zugrunde, die in vielen Haushalten nicht zutreffen. Der „Energiesparbericht“ in der Tado-App bezifferte die Ersparnis im Handelsblatt-Test auf immerhin rund 20 Prozent.

Der subjektive Eindruck: Tatsächlich verbrennt der Kessel im kalten Winter das Öl langsamer als im Vorjahr. Dafür spricht, dass die Heizung punktgenau an- und ausgeht und das Wetter berücksichtigt. Für einen stichhaltigen Vergleich müsste man den Verbrauch unter exakt gleichen Bedingungen testen, was schon angesichts der schwankenden Außenbedingungen unmöglich ist.

Damit ist die Rechnung, wie schnell sich das System amortisiert, nicht so einfach anzustellen. Ein Beispiel: Wer ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit Gas beheizt, zahlt bei einem Verbrauch von 25.000 Kilowattstunden (kWh) mindestens 1100 Euro. Wenn der Verbrauch um zehn Prozent sinkt, beträgt die Ersparnis also 110 Euro – es dauert also einige Jahre, bis die Investition sich bezahlt macht.

Was sie sofort bringt, ist mehr Komfort. Das Tado-System erleichtert es, in den Räumen für eine Wohlfühltemperatur zu sorgen. Auch alte Heizungen bieten Einstellmöglichkeiten, etwa die Nachtabsenkung – aber wer setzt sich damit auseinander? Hinzu kommen nützliche Details, etwa die Luftfeuchtigkeit, die im Test überraschend zu niedrig war.