Heizungssteuerung von Tado im Test Alexa, mach‘ mal wärmer! – Wenn der digitale Assistent die Heizung steuert

Seite 3 von 4: Geheime Formel für die Heizung

Wie funktioniert die Steuerung?

Aufdrehen, zudrehen, fertig: Eine Heizung lässt sich natürlich ohne Smartphone steuern. Unternehmen wie Tado versprechen aber, den Komfort zu steigern und gleichzeitig den Verbrauch zu senken. Das Münchner Start-up setzt dabei auf eine Mischung aus automatischen Aktionen und manueller Steuerung.

Dabei geht es nicht nur darum, rechtzeitig am Rädchen zu drehen. Das System soll den Wetterbericht und die thermische Beschaffenheit des Gebäudes berücksichtigen, um die Heizung optimal zu steuern. Sie soll so viel Wärme erzeugen wie nötig und so wenig wie möglich. Wie genau sich diese Formel zusammensetzt, verrät das Unternehmen nicht – das ist das Geschäftsgeheimnis.

Wie läuft es im Detail? Nutzer können mithilfe der Heizkörperthermostate für jeden einzelnen Raum einen Zeitplan anlegen. Ein Beispiel: Morgens soll es im Badezimmer ab 6 Uhr 21 Grad warm sein, ab 10 Uhr reichen 18 Grad. Die Programmierung ist etwas umständlich, so lassen sich derartige Schemata nicht von einem Raum auf einen anderen übertragen. Aber sind sie einmal angelegt, bieten sie angenehmen Komfort.

Von den Zeitplänen können die Bewohner abweichen – am Thermostat befindet sich ein Rädchen, um die Temperatur einzustellen. Das Display zeigt an, wie warm oder kalt es sein soll. Ein kleines Manko: Diese Einstellung ist nicht begrenzt, die Heizung bollert also weiter, bis man sie stoppt. In der App gibt es dagegen die Möglichkeit, einen festen Zeitraum festzulegen.

Zusätzlich hat Tado einige Automatismen entwickelt, die beim Energiesparen helfen sollen. So stellt ein Sensor (meist zuverlässig) fest, wenn das Fenster geöffnet ist, und stoppt solange die Heizung. Zudem fährt das System automatisch herunter, wenn die Bewohner das Haus verlassen – ihre Smartphones dienen dabei als Indikator. Der Babysitter muss also manuell die Temperatur hochdrehen, wenn er nicht frieren will.

All das läuft übrigens sehr dezent. Ein Motor drückt in den Thermostaten auf den Stift, um den Zufluss des Heizwassers zu steuern – und zwar zügig und leise. Die Nachtruhe stört das kaum, anders als es teilweise bei anderen Systemen der Fall ist.

Tado bietet Integrationen mit verschiedenen digitalen Assistenten an. So lässt sich das Thermostat in das Homekit-System von Apple integrieren. Einerseits um die Temperatur per Sprachbefehl einzustellen, andererseits um Szenen einzurichten – im Urlaub könnten Nutzer die vernetzte Sicherheitskamera scharf stellen, aber die Heizung herunterregeln. Das war im Test allerdings sehr umständlich.

Auch der smarte Lautsprecher Alexa kann sich mit Tado verbinden, die Heizung lässt sich dann per Sprachbefehl steuern. „Alexa, stelle die Temperatur im Wohnzimmer auf 21 Grad“ ist so ein Kommando, dass die Thermostate auch anstandslos umsetzen. Ähnlich wie bei Homekit ist es zudem möglich, Szenen zu gestalten.

Die Verarbeitung der Daten geschieht selbstredend in der Cloud. Diese geben beispielsweise darüber Aufschluss, wie viele Personen in einem Haushalt leben und wann sie unterwegs sind. Das Unternehmen verspricht, die Informationen nur weiterzugeben, wenn das nötig ist, etwa für die Lieferung der Geräte – das ist wohltuend eindeutig formuliert. Trotzdem gilt: Wer keine digitalen Spuren hinterlassen will, für den ist das System nicht geeignet.