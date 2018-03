Heizungssteuerung von Tado im Test Alexa, mach‘ mal wärmer! – Wenn der digitale Assistent die Heizung steuert

Seite 2 von 4: Schritt für Schritt durch die Einrichtung

Wie läuft die Installation?

Den Heizungskeller meiden die meisten Hausbesitzer – wegen der Spinnen, aber auch wegen der Heizung: An die großen Kisten wagen sich die wenigsten. Zumal es bei den älteren Modellen umständlich ist, Dinge wie die Temperaturkorrektur oder den Absenkbetrieb einzustellen. Hier gilt die alte Regel: Never touch a running system.

Um den Nutzern die Angst zu nehmen, hat Tado eine detaillierte Installationsanleitung entwickelt. Passend zum Modell wird auf der Website Schritt für Schritt erläutert, wie man das System am Kessel anbringt und verdrahtet. Wenn sich Fragen ergeben, hilft der Kundenservice. E-Mails beantwortet er innerhalb von 24 Stunden, in der Regel präzise und hilfreich.

Mehrere Tado-Kunden berichten, dass sie ihre Geräte mit diesen Anleitungen selbst installieren konnten. Das gelang im Handelsblatt-Test nicht – ob wegen Besonderheiten der Heizung oder der Unfähigkeit des Testers, lässt sich im Nachhinein glücklicherweise nicht nachvollziehen.

Für solche Fälle bietet das Unternehmen einen Installationsservice, der 120 Euro kostet – der Termin wird direkt online vereinbart. Auch die beauftragten Elektriker waren nicht sofort erfolgreich, konnten das System nach einigen Telefonaten mit der Hotline aber ans Laufen bekommen.

Die Einrichtung der weiteren Komponenten ist deutlich leichter. Das gilt beispielsweise für die Heizkörperthermostate, die die Temperatur in jedem einzelnen Raum regulieren. Nutzer scannen den QR-Code am Gerät, um es zu registrieren, entfernen den alten Knopf – am besten mit einer Wasserpumpenzange – und schrauben den smarten Ersatz fest. Das ist in weniger als fünf Minuten getan.

Was positiv auffällt: Empfangsprobleme gibt es nicht, auch bei der Datenübertragung über zwei Stockwerke nicht. Das Tado-System nutzt das Kommunikationsprotokoll „6loWPAN“, das eine hohe Reichweite bei niedrigem Energieverbrauch verspricht.